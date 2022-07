Natura &Co abre mais de 170 vagas para Programa Aprendiz; saiba como se inscrever

Estão abertas as inscrições para o Programa Aprendiz da Natura &Co pch.vector/Freepik (Divulgação)

O grupo Natura &Co está com inscrições abertas para seu Programa Aprendiz. São aproximadamente 170 vagas oferecidas pela gigante do setor de beleza e cuidados pessoais para diferentes perfis.

O propósito do programa é contribuir com o desenvolvimento dos jovens por meio de capacitação profissional focada em aprimorar suas habilidades ao longo da sua jornada e fornecer mais conhecimento sobre o mercado de trabalho.

O processo de atração e seleção tem como objetivo contratar mais de 50% de pessoas que se autodeclarem negras e que residam em comunidades do entorno das unidades da empresa, localizadas nas cidades de São Paulo, Cajamar, Benevides e Itupeva.

Os selecionados poderão atuar em áreas operacionais, podendo auxiliar o time de produção, trabalhar em centros de distribuição, fábricas ou atuar em áreas corporativas, como finanças, comercial e recursos humanos.

Quem pode se inscrever e como

A oportunidade se destina a jovens que tenham entre 17 e 22 anos e que estejam cursando ou que já tenham concluído o Ensino Médio e/ou Técnico.

Neste ano, a Natura &Co promoverá um processo seletivo 100% digital com o apoio da Taqe, plataforma de recrutamento e seleção digital. Nele, os participantes encontrarão um quiz em formato de jogo com o objetivo de conhecer o perfil de cada candidato, através de suas habilidades e competências.

As inscrições começaram na última segunda-feira (4) e se encerram no dia 29 deste mês. Para participar, basta se cadastrar no link. Boa sorte!

Para mandar bem em qualquer processo seletivo

Para conseguir o “match perfeito” no mercado de trabalho é importante que haja empenho. Do lado dos profissionais, muitos cometem erros que podem eliminá-los da disputa ainda nas primeiras etapas. Por isso, é preciso atenção.

Saiba como mandar bem em processos seletivos Pixabay (Divulgação)

“Sabemos que o momento é de uma alta procura, mas há jeitos melhores de encontrar uma vaga do que enviar currículos em massa para todo tipo de oportunidades”, explica Isabela Serpa, especialista em marketing da Vagas.com.

Confira quatro dicas de ouro para mandar bem em qualquer seleção:

1 – O currículo é sua primeira apresentação

Preencha seu currículo com as informações corretas, atualizadas e com as palavras-chave daquela vaga. São elas que o recrutador vai utilizar para fazer a primeira filtragem. É importante colocar informações essenciais, como a formação e experiências mais importantes.

2 – Testes e avaliações

Os testes aparecem em diferentes momentos do processo seletivo. No início, podem eliminar currículos durante a triagem. Em diversas vezes são utilizados para desempatar uma seleção. Não importa o momento: separe tempo para cumpri-los com foco e dedicação.

3 – Primeiros contatos: atenção com a linguagem

Se a empresa quiser conhecer você brevemente antes de uma entrevista, lembre-se de manter a postura. Utilize uma linguagem clara e objetiva, revise os textos de e-mail ou mensagens de texto e mostre entusiasmo. Mas vale ter cuidado com emojis ou figurinhas. Afinal, é um contato profissional.

4 – Hora da entrevista

Nesta etapa, a empresa já conhece um pouco da sua experiência e da sua formação. O entrevistador quer saber mais sobre você, suas inspirações e habilidades necessárias para a vaga, incluindo as comportamentais. Escute antes de falar, explique de forma objetiva e não minta: se não estiver confiante sobre um tema, seja transparente. Pontualidade e postura são essenciais, seja ao vivo ou por videoconferência.