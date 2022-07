Incêndio atinge comunidade Morro do Piolho em São Paulo

Incêndio no Morro do Piolho, favela na região de Campo Belo, em São Paulo (Foto: Reprodução/Globonews)

Um incêndio atingiu na manhã deste sábado (9) a comunidade Morro do Piolho, localizada na Rua Cristovão Pereira, na zona sul da capital paulista, próximo da Avenida Jornalista Roberto Marinho. Não há registro de vítimas até o momento, segundo informações dos Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros começou o atendimento, por volta de 7h30, para combate ao fogo com sete viaturas e, de acordo com a última atualização, o número aumentou para 19 viaturas, com cerca de 50 homens, trabalhando no incêndio.

Incêndio na comunidade morro do piolho zona sul de São Paulo próximo ao aeroporto de Congonhas, incêndio começou por volta das 7 da manhã. pic.twitter.com/OpuIKrwQpr — Josifram🏠 (@josiframSBT) July 9, 2022

O trabalho dos bombeiros ocorreu em três frentes de combate às chamas: Avenida Jornalista Roberto Marinho, Rua Gutemberg e Rua Cristóvão Pereira.

No local, houve atendimento de uma vítima pelos bombeiros, mas sem relação com o incêndio, conforme informou a corporação. Ela teve ferimentos leves em membro inferior por tropeçar em objeto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 20 barracos foram atingidos pelo fogo, que já foi extinto. Agora, os bombeiros trabalham no rescaldo do incêndio.

Atualizando a ocorrência do fogo em comunidade postado anteriormente, fogo já extinto e em fase de rescaldo. — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) July 9, 2022

