Vídeo: câmera de segurança flagra mulher jogando bebê na caçamba de lixo

Câmeras de segurança gravaram o momento em que uma mulher coloca um bebê dentro de uma caçamba de lixo, em Carapicuíba, grande São Paulo. O recém-nascido foi encontrado tempos depois e salvo por um catador de material reciclável. Caso ocorreu na última quarta-feira (6).

Confira o vídeo a seguir, que mostra o momento em que uma mulher de óculos desce de um carro SUV branco, abre o porta-malas e pega o que parece ser um saco plástico preto. Em seguida, é possível ver a mulher com um caixote de madeira na mão.

A publicação não mostra, mas de acordo com a postagem, um tempo depois outras câmeras de segurança gravam o momento em que um catador de material reciclável vai até a caçamba de lixo e resgata a criança. De acordo com o site Giro SA, a Polícia Militar foi acionada pelo homem, que informou que ouviu o choro do bebê e o encontrou dentro da sacola.

Ainda de acordo com o texto, o recém-nascido foi encaminhado ao Hospital Geral de Carapicuíba e o caso registrado no 2º DP da cidade. A PM tenta identificar quem é a mulher.

Comentários nas redes sociais

Muitos usuários comentários sobre o caso nas redes sociais. Um homem disse “Deus sabe o que faz, ainda bem que tem pessoas que pegam reciclagem, muitas das vezes ninguém da bola para eles, mas muitas das vezes eles são os verdadeiros heróis”. Outra pessoa comenta sobre a aparente condição financeira da mulher: “Vê-se que é alguém que tem alguma condição financeira pelo carro que ela tem. Não custa a levar para adoção”.

