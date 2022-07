Homem é preso após atirar ‘bomba de fezes’ contra o público durante ato pró-Lula, no Centro do Rio

Um homem de 55 anos foi preso após arremessar uma “bomba de fezes” durante um ato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à Presidência da República, na Cinelândia, no Centro do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (7) antes do petista e seus apoiadores subirem ao palco.

De acordo com a Polícia Civil, André Stefano Dimitriu Alves de Brito foi preso em flagrante por policiais militares após arremessar a garrafa de plástico, cheia de um líquido que cheirava a fezes, com um explosivo. Houve um tumulto entre o público presente, mas ninguém chegou a ficar ferido.

Um homem infiltrado no ato da Cinelândia arremessou um artefato explosivo de festas juninas para o interior da área cercada pelo palco. Ao fugir, foi detido por policiais do #5BPM e conduzido para a 5DP pic.twitter.com/Y1XxzgDtQB — @pmerj (@PMERJ) July 7, 2022

O delegado Gustavo de Castro, titular da 5ª DP (Mem de Sá), disse ao site G1 que o homem foi autuado pelo crime de explosão e deverá ser encaminhado nesta sexta-feira (8) para uma audiência de custódia. Ele não tinha antecedentes criminais ou mandados de prisão em aberto.

LEIA TAMBÉM:

O crime de explosão, previsto no Artigo 251 do Código Penal, consiste em “expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos”. Em caso de condenação, a pena prevista é de três a seis anos de prisão, além de multa.

Um caso semelhante aconteceu durante a passagem do ex-presidente Lula por Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, no dia 15 de junho passado. Na ocasião, um drone atirou substâncias com odor semelhante a fezes e urina contra o público presente. Três pessoas foram detidas por envolvimento no caso.

Pode interessar também: