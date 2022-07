Feriado de 9 de julho em São Paulo altera funcionamento de serviços

Os serviços públicos municipais e estaduais terão funcionamento alterado na cidade de São Paulo neste sábado (9), feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932. O feriado não foi um dos antecipados para ajudar a segurar a contaminação pela covid-19. Não estarão abertos os centros de Atenção Psicossocial (Caps) III, a Divisão de Vigilância em Zoonoses (DVZ), a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE), o LabZoo, o Centro de Controle de Intoxicações e a Central de Regulação.

As AMA/UBS Integradas da capital paulista estarão abertas das 7h às 19h para pronto atendimento e vacinação contra Influenza, covid-19, sarampo entre outras doenças. As unidades de Pronto Atendimento (UPA), prontos-socorros e hospitais municipais, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também funcionam normalmente.

O Bom Prato terá seis unidades abertas durante o sábado de feriado. Funcionam normalmente durante o café da manhã, almoços e jantares as unidades do Brás, Campos Elísios, Lapa, 25 de Março, Guaianases e São Mateus do Bom Prato. Essas unidades também funcionarão no domingo (10). O café da manhã, que têm o custo de R$ 0,50, é servido a partir das 7h. O serviço de almoço, no valor de R$ 1, começa a partir das 10h30, especialmente para idosos, e às 11h ao público em geral. Os jantares, também com o preço de R$ 1, são servidos a partir das 17h.

Transporte

As linhas de trem controladas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) será equivalente à de domingo. Os trens das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, operadas pela ViaMobilidade, funcionarão normalmente ao longo do feriado. No Metrô as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata funcionarão com trens reserva para atender a demanda de passageiros, caso seja necessário. Na linha privatizada 4-Amarela, a operação será igual à de domingo. Na linha 5-Lilás, a circulação será normal para um sábado.

As linhas da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) de São Paulo seguirão os horários de domingos. Já os serviços da São Paulo Transporte (SPTrans) não sofrerão alteração e tanto a operação dos ônibus quanto os postos de venda e atendimento funcionarão como todos os sábados.

Os postos do Poupatempo estarão fechados durante o feriado de 9 de julho em todo o estado de São Paulo, mas os serviços digitais continuarão disponíveis no site. As agências dos Correios também não estarão abertas.