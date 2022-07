Brasileiro preso com maconha na Indonésia alega uso medicinal

Preso na Indonésia desde o final de junho após ter sido flagrado no aeroporto com 2,8 gramas de maconha, o goiano Alberto Sampaio Gressler, de 24 anos, pode ser solto sob alegação de que faz uso medicinal da droga.

De acordo com a família, no Brasil o estudante tem autorização para usar a maconha medicinal para tratar problemas como ansiedade, depressão e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Segundo o advogado que faz sua defesa, Antonio Neto, que também é seu cunhado, Alberto passou por um atendimento psiquiátrico na Indonésia na madrugada desta sexta-feira e os médicos apontaram que ele realmente é portador de transtornos e precisa fazer uso medicinal da droga.

Neto acredita que ele deve ser solto com base nos laudos médicos e documentos enviados ao governo da Indonésia.

De acordo com informações da família, Alberto está de férias e viajou para a Turquia, e de lá para a Tailândia, onde comprou legalmente a maconha. De lá, seguiu para a Indonésia, onde a droga é proibida.

O advogado reiterou que seu cunhado não é traficante e que a quantidade apreendida é menos que o equivalente a um cigarro. Ele disse que toda a documentação que comprova o uso medicinal, autorizado inclusive no Brasil, já foi encaminhada para as autoridades da Indonésia.

O Itamaraty informou que acompanha o caso e está prestando toda a assistência possível ao estudante brasileiro, mas não iria comentar a prisão do brasileiro.

Nascido em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, Alberto reside atualmente em Pernambuco, onde cursa a faculdade de medicina.

