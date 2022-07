Polícia Civil do Rio vai indiciar mulher por envenenamento dos dois enteados, diz jornal

A Polícia Civil do Rio de Janeiro vai indiciar Cíntia Mariano Dias Cabral, de 49 anos, presa por suspeita de envenenar os dois enteados e matar um deles, pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Segundo reportagem do jornal “Extra”, a conclusão do inquérito policial que apura o caso será feito ainda nesta quinta-feira (7).

De acordo com as investigações, Cíntia teria envenenado as refeições dos enteados, sendo que a estudante Fernanda Carvalho Cabral, de 22 anos, morreu e o irmão dela, estudante Bruno Carvalho Cabral, de 16, deu entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer com tontura, língua enrolada, babando e coloração branca da pele, sintomas que teriam ocorrido após ele comer um prato de feijão. O rapaz sobreviveu.

A mulher teria colocado um inseticida comumente chamado de chumbinho nas refeições dos enteados nos últimos dias 15 de março e 15 de maio.

O delegado Flávio Rodrigues, titular da 33ª DP (Realengo), disse que vai pedir a prisão preventiva de Cíntia, que já está presa temporariamente há 47 dias no Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, na Zona Norte.

“Em quase dois meses de investigações, pudemos demonstrar, por meio de provas testemunhais e técnicas, indícios de autoria e materialidade em ambos os procedimentos. Concluímos que a madrasta colocou veneno nas comidas oferecidas aos dois enteados em sua residência por ciúmes que mantinha do pai dos jovens, não querendo dividir com eles a atenção de seu companheiro, e o fez justamente para os eliminar do convívio familiar”, contou o delegado.

Ainda segundo o investigador, uma perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) no celular de Cíntia mostrou que ela pesquisou na internet sobre “como apagar mensagens de WhatsApp”, na tarde de 27 de abril. O relatório, obtido com exclusividade pelo “Extra”, mostra que nas conversas diversas demonstrações de preocupação e medo dos filhos dela com o comportamento da mãe.

Cíntia Mariano Dias Cabral, de 49 anos, foi presa suspeita de envenenar dois enteados (Reprodução/Globo)

Na última terça-feira (5), um laudo complementar de necropsia realizado no cadáver exumado de Fernanda atestou que a causa de sua morte foi intoxicação exógena, provocada por ação química por envenenamento.

Uma análise feita em material gástrico de Bruno também apontou evidências da presença dos compostos carbofurano e terbufós. Assim, ficou comprovado que ele ingeriu o chumbinho.

A defesa de Cíntia, no entanto, nega que ela tenha colocado o inseticida na comida dos enteados.

“Os laudos periciais são atécnicos e extremamente parciais. Com uma simples leitura, percebemos que não foi detectado nenhuma substância tóxica, o que estão fazendo é um malabarismo pericial para buscar algo que não existe, realizando uma espécie de achismo, onde, no último laudo pericial, acessaram o prontuário e afirmaram que, devido aos sintomas, ela foi envenenada. Ocorre que os médicos que a atenderam foram categóricos em afirmar que ela não apresentava sintomas de envenenamento. Ressaltamos que o exame toxicológico da exumação do corpo da Fernanda, foi negativo para qualquer substância tóxica”, disseram, em nota, os criminalistas Carlos Augusto dos Santos e Raphael Souza.

“No decorrer da instrução criminal tudo isso será analisado e com as devidas representações contra os peritos para apuração das falhas técnicas”, afirmaram os advogados.

Rejeição à mãe

A filha de Cíntia, que preferiu não se identificar, falou pela primeira vez sobre o caso na quarta-feira (6) ao jornal “RJ2″, da TV Globo. A jovem disse que inicialmente não desconfiava da mãe, mas ressaltou que não a visitou e nem pretende visitá-la na cadeia.

“Sinto muita raiva, decidi falar hoje, não tinha falado com ninguém. Eu estava realmente esperando o laudo, mesmo sabendo, a gente fica esperando uma confirmação”, afirmou a jovem, que continuou: “Pra mim, ela não é mais minha mãe. Eu vou seguir, é uma coisa que só o tempo vai ajeitando. Estou tentando voltar a minha rotina”, disse.

