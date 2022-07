Objeto inusitado é encontrado em pulmão de menino de 3 anos; criança não resistiu

Um menino de apenas 3 anos de idade morreu após passar um ano com um objeto inusitado no pulmão: um prego. O caso aconteceu na cidade de Canavieiras, na Bahia.

Os pais do pequeno Cauan Araújo Conceição dizem ter levado a criança ao hospital municipal várias vezes, mas só descobriram o item no corpo do menino quando resolveram fazer um exame na rede particular.

Após o diagnóstico, o garoto chegou a ser transferido para a capital, Salvador. Ele passou por cirurgia, mas não resistiu e acabou morrendo.

No laudo médico, a causa da morte foi identificada como broncopneumonia. Cauan teve os dois pulmões perfurados pelo objeto.

Segundo os pais, o menino foi vítima de negligência nos atendimentos médicos no Hospital Municipal de Canavieiras.

Saga para descobrir o problema

A família informou que o menino foi levado à unidade de saúde pela primeira vez em junho de 2021 após “se engasgar” com um objeto até então desconhecido. O médico teria olhado e dito que não havia nada na garganta da criança.

Depois desse episódio, o pequeno continuou a passar mal e foi para a unidade de saúde outras vezes. Em uma das consultas, uma médica chegou a afirmar que o problema era asma.

Sem respostas concretas, os pais do menino resolveram fazer um raio-x em uma unidade de saúde particular e foi quando a verdade veio à tona: o menino estava com um prego em seu organismo.

Cauan foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado, em Salvador, passou por uma cirurgia para a retirada do objeto e ficou dois dias internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ele, contudo, não resistiu ao quadro de broncopneumonia após ter os dois pulmões perfurados.

O caso está sob investigação.

