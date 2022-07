Mulher se revolta e afirma que recebeu cartão com sobrenome ‘vagabunda’

Uma mulher de 29 anos, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, cuja identidade foi preservada, entrou com uma ação judicial contra a instituição C6 Bank e exige a soma de R$ 50 mil por danos morais, após afirmar que recebeu uma segunda via de seu cartão com o sobrenome “vagabunda”.

Em entrevista ao portal G1, o advogado Ederson Lourenço, que representa a vítima, contou mais detalhes sobre como tudo aconteceu: “A minha cliente me procurou logo depois que recebeu o cartão. Ela me disse que estava em casa em uma confraternização com amigas e tinha deixado para abrir o envelope em que o cartão estava depois do serviço. Quando abriu o papel, leu ‘vagabunda’ no cartão, ela disse ter começado a dar risada, mas depois se deu conta do que tinha acontecido”, relatou.

Durante sua conversa, Lourenço afirmou que a correspondência estava com o nome correto, mas a mulher teve a surpresa quando abriu o envelope e identificou o que estava escrito no cartão.

Banco afirma que mulher quem trocou sobrenome para ‘vagabunda’

Em nota oficial, o C6 Bank afirmou que fez as análises correspondentes e que teria concluído que a própria mulher quem fez as respectivas alterações “sem interferência de nenhuma pessoa no processo”.

A cliente, que preferiu manter sua identidade em sigilo, negou a informação compartilhada pela instituição bancária. “Fiquei revoltada, não entendi a situação. Jamais eu pediria meu próprio cartão com esse nome. Tinha gente em casa, fiquei constrangida. Me senti humilhada, fiquei sem jeito e sem saber o que estava acontecendo. Será que eles [banco virtual] não viram que isso é uma ofensa?”, perguntou.

Ao G1, a mulher relatou que o pedido do cartão foi realizado após tentar fazer duas compras e mesmo com dinheiro na conta as transações foram recusadas. “Fiz o pedido pelo aplicativo. Entrei na aba para pedir um novo cartão e solicitei, o aplicativo não pediu alteração de dados em nenhum momento, apenas solicitei. Jamais faria isso. O meu primeiro cartão estava normal, não fiz nada além de pedir o cartão normalmente”, contou.

Por fim, como relatado anteriormente, o banco disse que fez todas as validações e que se colocou à disposição da cliente para fazer a emissão de um novo cartão. “Checamos os logs de acesso ao nosso app e, segundo os registros, o pedido do cartão com o nome foi feito pelo aplicativo da usuária, em transação autenticada por senha, sem interferência de nenhuma pessoa no processo. A cliente poderá fazer a reemissão do cartão sem nenhum custo”