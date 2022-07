Ex-jogador e esposa são sequestrados e obrigados a fazer Pix de R$ 13 mil no Rio de Janeiro

O ex-jogador Leandro Euzébio e sua mulher, a dentista Aline Mendes, foram sequestrados por quatro bandidos armados quando saiam da clínica odontológica onde ela trabalha nesta terça-feira, em Cabo Frio, na região dos Lados do Rio de Janeiro, e obrigados a fazerem Pix para a conta dos bandidos ainda no carro.

O casal contou que os quatro bandidos invadiram a Range Rover preta onde estavam na saída da clínica armados de revólveres e pistolas e só foram liberados a cerca de 30 quilômetros do local onde foram pegos, em uma cidade vizinha, chamada São Pedro de Aldeia.

Sob ameaças, o jogador foi obrigado a transferir R$ 13 mil via Pix para os criminosos, que também roubaram joias, relógios, dinheiros e outros pertences dos dois. Após efetuarem o roubo, os bandidos mandaram os dois descerem e fugiram com o carro de Leandro, que foi recuperado mais tarde.

Nenhum dos dois sofreu qualquer ferimento. Nesta quarta-feira, Leandro e Aline estiveram na delegacia para prestar depoimento, mas não quiseram dar mais detalhes sobre o crime.

A polícia disse que está analisando imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os criminosos, mas ninguém havia sido preso até esta quinta-feira.

A Range Rover recuperada pela Polícia Militar abandonada Estrada do Gargoá, no bairro Nova Califórnia, no distrito de Unamar, foi levada para a delegacia, onde passou por perícia para tentar colher impressões digitais ou outras pistas que levem aos autores do crime.

Leandro é natural de Cabo Frio e já jogou pelo Fluminense, onde foi bicampeão brasileiro em 2010 e 2012, Cruzeiro e Goiás. No fim de sua carreira, jogou no Cabofriense, clube da cidade onde mora.

