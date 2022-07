Criança de 5 anos entra em coma alcóolico após ingerir álcool em gel em escola na zona leste de SP

Uma menina de 5 anos. que havia ficado em coma após ingerir álcool em gel em uma escola, recebeu alta do hospital nesta terça-feira (5). O caso ocorreu durante o recreio no EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Professora Neusa Conceição Stinchi, zona leste de São Paulo na última segunda-feira (4). A criança disse ao pai que ingeriu álcool que estava dentro do armário de uma sala de aula.

Segundo matéria da Band, ela foi encaminhada ao Hospital Santa Clara após chegar em casa reclamando que estava se sentindo mal. o hospital disse que que a menina deu entrada em coma alcoólico. Familiares disseram que ela precisou realizar uma lavagem estomacal para eliminar o produto químico.

No hospital, os pais entraram em contato com a Polícia Militar e o caso será investigado pelo 65° Distrito Policial.

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo disse que abriu uma apuração.

“A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), informa que a Diretoria Regional de Educação (DRE) abriu apuração preliminar diante da gravidade das informações disponíveis até o momento. A SME está à disposição dos pais da criança”

“Absurdo demais”

Em entrevista ao G1, Paulo Vieira Neto, de 27 anos, pai da criança, disse que a filha disse “comi muito álcool” quando chegou em casa. Ele disse que a direção e professores da escola precisam ser responsabilizados por permitirem que a criança abrisse o armário. “Além de terem deixado ela um tempo com o álcool a negligência em não atender ela e socorrer”.

