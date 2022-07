Como morreu a modelo e sniper brasileira que foi lutar na Ucrânia?

Thalita do Vale, de 39 anos, morta na Ucrânia (Thalita do Vale, de 39 anos, morta na Ucrânia)

Thalita do Vale, de 39 anos, era natural de Ribeirão Preto, cidade no interior de São Paulo, e havia viajado à Ucrânia em missão humanitária e se integrado à Legião Estrangeira Ucraniana, a unidade militar formada por voluntários para combater os russos.

De acordo com seu irmão, ela não era militar, não era do Exército, era socorrista e aprendeu a manipular armas por ter participado de outros conflitos, tornando-se uma atiradora sniper de precisão, função que exercia para dar cobertura às equipes de socorro durante atendimento aos feridos.

Ela estava na Ucrânia há três semanas e havia sido enviada à região de Kharkiv, que está sob intenso ataque russo, junto com a tropa de estrangeiros. Sua morte foi confirmada pelo Itamaraty no dia primeiro de julho.

COMO MORREU A SOCORRITA THALITA DO VALE

Thalita estava escondida em um bunker com outros soldados porque um bombardeio russo havia dividido o grupo. O local estava pegando fogo e sob intenso ataque e ela não conseguiu sair a tempo, morrendo asfixiada pelo fumaça do incêndio. Ela não chegou a ser alvejada por tiros ou estilhaços de bomba, segundo seus parentes.

Um dos brasileiros que serviam com ela, o gaúcho Douglas Búrigo, de 40 anos, ainda tentou voltar para socorrê-la no intervalo dos bombardeios, mas foi atingido por estilhaços de bomba e morreu no local antes que pudesse fazer algo por ela.

Segundo seu irmão, Théo Rodrigo, Thalita era uma pessoa pacífica que nunca incentivou os jovens ao armamentismo. “Era uma heroína e a vocação dela era salvar vidas, sempre correndo atrás de missões humanitárias”, disse.

Além da guerra, ela prestou auxílio de resgate em casos de grande repercussão no Brasil, como Mariana, em 2015, e Brumadinho, em 2019, ambos em Minas Gerais.