Bandidos usavam porta falsa em geladeira para fugir da polícia

A mente criminosa por vezes deixa até mesmo a polícia de cabelo em pé. Nesta quarta-feira, durante a busca por um criminoso procurado, o homem de 46 anos simplesmente desapareceu na cozinha de uma oficina de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A notícia é do G1.

De acordo com informações da polícia civil, uma equipe foi mandada ao bairro Jardim Mugnani para cumprir um mandado de prisão contra um homem condenado por receptação.

Logo que chegou ao local, os investigadores descobriram que a oficina era uma fachada para um desmanche de carros e o procurado fugiu do local.

Ao investigar o ambiente, a polícia descobriu que a geladeira no escritório era na verdade um ‘portal’ que levava ao imóvel vizinho. A função da porta da geladeira era tapar o buraco na parede que era a rota de fuga dos criminosos quando a polícia aparecia.

O procurado conseguiu fugir pela casa do vizinho e até o final da tarde desta quinta-feira ainda não tinha sido localizado pelos agentes.

LEIA TAMBÉM: Ex-jogador e esposa são sequestrados e obrigados a fazer Pix de R$ 13 mil no Rio de Janeiro

POLÍCIA INTIMA MORTA PARA DEPOR

Uma jovem grávidas de 19 anos que morreu há dois meses em um acidente de trânsito foi intimada pela prestar depoimento como testemunha, em Curitiba.

Manuela Queiroz Vicentini morreu em abril no hospital, assim como o bebê que esperava. O acidente foi causado por um motorista embriagado ignorou a preferência de trânsito da vida e atingiu o carro da jovem violentamente.

Ela seria testemunha do motorista que a matou. Ele alega que não fez o teste do bafômetro naquele dia por ter sido agredido pelos policiais militares que atenderam ao caso.

Pode interessar também:

Objeto inusitado é encontrado em pulmão de menino de 3 anos; criança não resistiu