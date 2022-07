Aposta de SC leva prêmio de R$ 52 milhões da Mega-Sena

Uma aposta feita na cidade de Blumenau (SC) acertou as seis dezenas do Concurso 2.498 da Mega-Sena nesta quarta-feira (6) e vai receber R$ 51,8 milhões. O sorteio ocorreu na noite de hoje (6) no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As dezenas sorteadas foram: 09 - 12 - 26 - 29 - 46 - 47.

A aposta ganhadora, com seis números, foi feita na Lotérica Salto do Norte.

A quina teve 88 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 51.135,50 e a quadra teve 7.866 apostas ganhadoras, com prêmios de R$ 817,24.

No próximo concurso, com sorteio no sábado (9), o prêmio estimado é de R$ 3 milhões.

As apostas para os concursos podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA. Clientes do banco podem usar o Internet Banking CAIXA.

O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

Oito apostadores dividem prêmio da Lotofácil

O sorteio da Lotofácil desta quarta-feira teve oito ganhadores na faixa principal de premiação e cada um deles ganhou R$ 142.620,78. As apostas premiadas firam feitas em Manaus (AM), Belo Horizonte (MG), Cianorte (PR), Cacique Doble (RS), Farroupilha (RS), Indaiatuba, Piracicaba e a última pelo canal eletrônico da Caixa, que não permite saber a origem da aposta.

Na segunda faixa de premiação, 734 apostadores acertaram 14 dezenas e cada um ganhou R$ 465,61.

Os números sorteados foram:

01, 02, 05, 07, 09

10, 11, 12, 14, 15

16, 18, 20, 22, 25

Quina acumulou

Não houve ganhadores do prêmio sorteado para a Quina nesta quarta-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Entretanto, 40 apostas fizeram a quadra e os apostadores receberão prêmios individuais de R$ 9.636,54.

Os números sorteados foram:

19, 27, 30, 41, 66