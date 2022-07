Quem são os três brasileiros que morreram na Ucrânia?

Ontem os jornais brasileiros divulgaram a história de Douglas Búrigo, mais um brasileiro que se engajou nas tropas ucranianas para lutar contra a invasão russa e morreu durante a guerra.

Com ele já são três brasileiros mortos no conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Os outros dois mortos são a modelo Thalita do Valle, de 39 anos, e André Luis Hack Bahi, de 44 anos.

QUEM SÃO OS BRASILEIROS MORTOS NO CONFLITO

André Luis Hack Bahi, 44 anos, morte em combate na Ucrânia (Reprodução / Facebook)

O primeiro brasileiro morto que se teve notícia foi o gaúcho André Luis Hack Bahi, de 44 anos, Ele se alistou como voluntário logo que começou a guerra.

André era de Porto Alegre, mas morava no Ceará, onde tinha mulher e seis filhos. Era formado em enfermagem e tinha experiência militar por ter servido no Exército brasileiro e também na Legião Estrangeira, na França, que entre outras missões, o enviou para a Costa do Marfim, onde ele levou quatro tiros no peito e só não morreu porque usava colete à prova de balas. Ficou dois meses hospitalizado para se recuperar das feridas e de um traumatismo craniano e fraturas por todo o corpo.

Antes de partir ele disse à sua irmã que queria ajudar e que se o seu destino fosse morrer em combate, morreria feliz.

A notícia de sua morte, alvejado por balas, chegou à família no início de junho por um áudio enviado pelo comandante de sua tropa na Ucrânia.

Thalita do Valle, 39 anos

Brasileira Thalita do Valle morreu na guerra da Ucrânia Arquivo pessoal

A modelo e sniper Thalita do Valle, de 39 anos, natural de Ribeirão Preto (SP) morreu durante um bombardeio na cidade de Kharkiv no último sábado. A guerra na Ucrânia não era sua primeira experiência militar, ela já havia participado de missão contra o Estado Islâmico, no Iraque, no Curdistão iraquianio e no Curdistão sírio há 3 anos.

Além de atiradora, era socorrista e ativista de causas ambientais. Segundo seu irmão, Théo Rodrigo, Thalita “era uma heroína e a vocação dela era salvar vidas, sempre correndo atrás de missões humanitárias”.

Douglas Búrigo, de 40 anos

Douglas Búrigo (Reprodução)

O gaúcho Douglas Búrigo, de 40 anos, era dono de uma borracharia na cidade de São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, e também foi vítima do bombardeio que matou Thalita do Valle.

Segundo informações do comandante da tropa, ele morreu quando voltou para socorrer Thalita no bunker, que havia sido alvo dos bombardeios.

Segundo sua irmã, Denise Búrigo dos Regis, Douglas viajou para a Ucrânia para atuar como socorrista, mas pelo treinamento que teve no Exército Brasileiro, passou a atuar junto com as tropas.

Denise disse que ele foi à guerra porque queria fazer algo para ajudar as crianças que estavam sofrendo naquele país

Em um contato feito por áudio poucos dias antes de sua morte, ele confessou que estava apavorado e disse que não sabia se voltaria vivo da guerra.