Mulher é condenada a 19 anos de prisão por aplicar golpes durante encontros marcados via app de paquera

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) condenou de uma mulher por usar o Tinder, app de paquera, para aplicar golpes. Pelo menos três homens foram lesados. Os crimes teriam sido cometidos no ano passado.

A decisão foi publicada pela 2ª Vara Criminal de São Carlos, na última terça-feira (5). A criminosa pegou 19 anos de prisão em regime fechado.

Todas as vítimas teriam sido atraídas depois de conversas com a suspeita, identificada como Maria Angélica Macedo da Silva.

No primeiro caso, ela teria ameaçado um homem com uma arma branca para roubar a carteira dele. Em outro, a criminosa teria roubado R$ 170 e um carro da vítima com a ajuda de dois homens. Já no último, teria roubado R$ 270, também ameaçando o suposto “crush” com uma arma branca.

LEIA TAMBÉM: Mulher atropelada em parada de ônibus é arremessada de viaduto em Brasília

A relatora do caso, a desembargadora Claudia Fonseca Fannucchi, afirmou que as três vítimas reconheceram a suspeita.

“O reexame do acervo coligido traduz inequívoca convicção quanto ao acerto do desate condenatório, já que Maria Angélica foi reconhecida por três vítimas distintas como a pessoa que, após atrai-las, subtraiu, ou tentou subtrair, bens e valores que lhes pertenciam”, diz trecho da decisão.

Em sua defesa no processo, Maria Angélica “negou as imputações, alegando que, no momento dos fatos, estava em casa” e “afirmou que não conhece as vítimas e não possui telefone celular, ou conta no aplicativo ‘Tinder’”, reiterando, em juízo, que tinha apenas um perfil no Facebook e que “ficava em casa em isolamento”, versão considerada “frágil” pelo tribunal.

VOCÊ TAMBÉM PODE QUERER SABER: