Mulher atropelada em parada de ônibus é arremessada de viaduto em Brasília

Cinco pessoas foram atropeladas na manhã desta quarta-feira por um carro desgovernado na região central de Brasília e uma das vítimas, que estava parada no ponto do ônibus, foi arremessada do viaduto.

Todas as vítimas estavam paradas na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto quando o acidente ocorreu.

A mulher do motorista disse à polícia que o marido teve uma convulsão e perdeu o controle do carro, causando o acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava desorientado e passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo para alcoolemia. A esposa disse que quando o marido começou a passar mal, ela tentou assumir a direção do carro, mas não teve tempo.

A mulher arremessada pelo viaduto teve dois membros amputados e morreu no local. Outra vítima internada em estado grave foi prensada pelo carro contra a parede. O filho dela, uma criança de colo, também foi arremessada com o choque da batida, mas não teve ferimentos graves. As duas outras vítimas são homens e sofreram apenas ferimentos leves.

A parada de ônibus fica bem próxima do muro de contenção da plataforma superior. A mulher arremessada teve dois membros amputados e não resistiu. A outra vítima grave ficou prensada entre o carro e a estrutura da parada.

Testemunhas disseram que após a batida a esposa do motorista saiu rapidamente do carro após o acidente e, visivelmente abalada, tentou socorrer as vítimas do atropelamento.

O acidente paralisou o trânsito na região central de Brasília durante todo o período da manhã.

