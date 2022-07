Jornalista da Globo esfaqueado em tentativa de latrocínio mostra as cicatrizes: ‘Lembrete diário’

O jornalista Gabriel Luiz, que foi esfaqueado em uma tentativa de latrocínio no Distrito Federal, em abril passado, mostrou pela primeira vez cicatrizes deixadas em seu corpo. Em postagem no seu Instagram, o repórter da TV Globo apareceu de sunga na praia, ao lado do namorado, Lucas Machado, deixando as marcas visíveis (veja abaixo).

Na legenda da postagem, o jornalista falou sobre as cicatrizes: “Meu corpo carrega as marcas – visíveis e invisíveis – do que fizeram comigo. Mesmo convivendo em paz com elas, olho para mim e vejo a violência do que foi e o susto do que poderia ter sido”, disse.

“As cicatrizes, principalmente as mais internas, são um lembrete diário. De esperança, muita gratidão e vida, mas também de indignação, de algo que nunca vai ser normal aceitar e que não deixa de doer. Eu vivo as consequências da inconsequência dos outros”, destacou.

Ele também ressaltou como foi o seu processo de aceitação e recuperação após o ataque. “E pode parecer contraditório, mas depois disso eu precisei confiar ainda mais nos outros. Sei da minha força, mas é nos outros que encontrei o abraço para me proteger, o apoio para me levantar. Aprendi que não estou sozinho. Nunca foi só eu comigo mesmo”, completou.

Tentativa de latrocínio

O jornalista foi esfaqueado em uma tentativa de latrocínio no último dia 15 de abril, quando quando chegava em casa, no Sudoeste, região administrativa do Distrito Federal. Ele foi esfaqueado e os criminosos fugiram levando seu celular e R$ 250.

Na ocasião, Gabriel foi levado ao Hospital de Base de Brasília, onde foi atendido com hemorragia. Ele sofreu ferimentos no pescoço, abdômen, tórax e perna, e teve perfurações no estômago, no pulmão, no pâncreas e no diafragma, além do braço e do pulso.

O jovem José Felipe Leite Tunholi, de 19 anos, foi preso e confessou ter esfaqueado o jornalista. Além dele, um adolescente foi apreendido por envolvimento no crime.

Jornalista Gabriel Luiz, que foi esfaqueado em latrocínio, participou do programa 'Encontro' (Reprodução/TV Globo)

Gravidade das lesões

Durante participação no programa “Encontro”, em maio, ele falou que não tinha noção da gravidade das lesões que sofreu. “Eu fui redescobrindo, a cada hora eu via uma cicatriz. No momento [do ataque] eu não sabia que era tão grave, tanto que eu fui correndo pedir ajuda para o porteiro”, disse ele.

O jornalista revelou que percebeu quando foi abordado pelos criminosos e que se tratava de um assalto e não reagiu. “Eu faço krav magá, sou faixa laranja em defesa pessoal e tudo mais, eu nem pensei em reagir, porque achei que era alguém doido que estava brincando. Mas ele começou a me esfaquear e eu vi que era sério”, contou, lembrando que correu para a portaria do prédio em que mora e foi socorrido por vizinhos.

Mesmo ao descobrir que tinha muitas lesões, ele afirmou que tinha fé de que ia se recuperar. “Alguma coisa dentro de mim dizia que eu não ia morrer. Eu tinha essa sensação que falava que não ia ser”, relatou.

