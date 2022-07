Hoje é dia de tentar a sorte na Mega-Sena acumulada de R$ 55 milhões

A Mega-Sena desta quarta-feira pode deixar mais um apostador milionário. O prêmio está acumulado em R$ 55 milhões e será sorteado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Interessados em tentar a sorte na Mega-Sena devem fazer suas apostas até 19h nas casas lotéricas, aplicativo da Caixa ou pelo canal eletrônico Loterias Online.

A aposta simples custa R$ 4,50, mas o apostador, se quiser, pode optar por preencher o volante com mais números e aumentar suas chances de colocar as mãos nessa bolada. Mas atenção, quanto mais números, mais cara fica a aposta.

Lotofácil sorteia prêmio básico

Com um premiado no último sorteio, o concurso 2565 da Lotofácil sorteia nesta quarta-feira um prêmio básico de R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

A aposta da Lotofácil custa R$ 2,50 e também deve ser feita somente até as 19h.

No sorteio desta terça-feira um apostador de Barra dos Garças, no Mato Grosso, ganhou sozinho o prêmio sorteado de R$ 1.556.317,42.

Duzentos e uma apostas chegaram bem perto de dividir o prêmio com o sortudo ganhador. Todas acertaram 14 pontos e cada uma delas vai levar para casa R$ 1.623,51.

Os números sorteados nesta terça-feira foram:

02, 04, 06, 07, 08

11, 15, 16, 17,18

21, 22, 23, 24, 25

Quina está acumulada

Quem acertar a Quina desta quarta-feira vai levar para casa um prêmio acumulado estimado em R$ 2,3 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Apostar na Quina custa R$ 2 no volante com 5 números e os jogadores devem fazer as apostas até 19h.

No sorteio desta terça-feira, embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 49 apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 6.662,58.

Os números sorteados nesta terça-feira foram:

04, 06, 29, 58 e 66.