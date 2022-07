Duas irmãs e um acompanhante são presos na Tailândia por tráfico de cocaína

Três brasileiros foram presos na Tailândia por tráfico de drogas no último dia 13 de junho, duas irmãs de Feira de Santana, em Salvador e um homem que as acompanhava. Eles foram detidos no Aeroporto de Bangkok com 15 quilos de cocaína na bagagem.

As irmãs foram identificadas como Samara Taxma Chalegre Muritiba, de 28 anos, e Daiana Chalegre Muritiba, de 30 anos. O homem chama-se Laécio José Paim das Virgens Filho.

De acordo com a família, as irmãs avisaram que viajariam a São Paulo para comprar roupas e depois voltariam para casa. Poucos dias depois a família foi informada pelo Itamaraty sobre a prisão.

A defesa alega que as duas irmãs foram enganadas e que alguém colocou a droga ilícita na bagagem das mulheres. Os advogados não esclareceram qual a relação delas com Laércio.

De acordo com o Itamaraty, as irmãs permanecem isoladas em uma área no presídio de Bankcok por causa das restrições da covid-19. Eles vão responder por tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.

A Tailândia é um dos países que mantém a pena de morte para tráfico de drogas, mas geralmente ela é aplicada para o que eles definem como ‘categoria 1′, que é tráfico de heroína. Cocaína, que é o caso das brasileiras, é categoria 2.

LEIA TAMBÉM: Mulher diz que perdeu parte do nariz após fazer cirurgia estética com dentista, em Goiás

OUTRA BRASILEIRA TAMBÉM FOI PRESA NA TAILÂNDIA

Mary Hellen Coelho Silva, 21 anos, presa na Tailândia por tráfico de drogas (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um caso semelhante ao das irmãs é o da brasileira Mary Hellen Coelho da Silva, de 22 anos, que em fevereiro foi flagrada com 9 kg de cocaína escondidas no fundo falso da mala no aeroporto de Bangkok.

Ela foi condenada a 7 anos e seis meses de prisão e ao pagamento de uma multa de 750.000 Baht (pouco mais de R$ 100 mil) após confessar o crime para obter redução da pena, em julgamento realizado em maio.