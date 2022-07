Vídeo: balão cai próximo ao aeroporto de Guarulhos e Boeing precisa desviar a rota

Esse final de semana foi marcado por uma série de registros de balões caindo por toda o estado de São Paulo. No vídeo a seguir é possível verificar diversas pessoas e motociclistas indo de encontro ao balão, que cai por cima de residências em Guarulhos (SP).

Assista ao vídeo:

Segundo a postagem, o balão caiu no fundo de um imóvel, em Guarulhos (SP) neste último domingo (3). O texto diz que cerca de 15 homens fizeram a retirada da tocha e deixaram o balão.

O que diz a Guarda Civil Municipal (GCM)

De acordo com o site da Guarda Civil Municipal (GCM), o objeto na rua Central, no bairro Torres Tibagy pela manhã e causou algumas mudanças de rotas de aeronaves que sobrevoavam próxima ao local. A queda também gerou um princípio de incêndio na fiação elétrica do local, que foi contida pelo Corpo de Bombeiros.

A publicação diz que o balão, que possuía uma bandeira de trinta metros, foi apreendido. A área foi isolada e cerca de cem motociclistas dispersados. “Após garantir a segurança dos moradores, a estrutura de ferro e os demais materiais do balão foram retirados por uma viatura e um caminhão da Secretaria de Administrações Regionais”, diz o site.

Avião precisou desviar do balão

O site AEROIN, especializado em notícias sobre aviação, informou que o incidente fez com que alguns aviões que sobrevoavam a região, próxima ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, alterassem a sua rota. De acordo com a matéria, um Boeing 777 realizou “um leve desvio” para evitar o balão, enquanto sobrevoava o centro de Guarulhos.

Soltar balões é crime

Conforme Lei n 9.605, de 12 de fevereiro de 1998:

Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano. Pena - detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

