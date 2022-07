Papa nega boatos sobre sua aposentadoria:“por enquanto não”

Em entrevista à Reuters, o papa Francisco negou os boatos que correm nas redes de que estaria planejando sua aposentadoria e que por isso renunciaria ao cargo em breve. Ele também aproveitou para desfazer os rumores de que estaria com câncer.

Os rumores surgiram quando a mídia italiana especulou que a futura reunião com cardeais pras discutir a nova constituição do Varticano, a cerimônia para empossar novos cardeais e uma visita planejada pelo para à cidade italiana de L’Aquila seriam indícios de que ele estaria se preparando para renunciar.

Isso porque dois papas visitaram L’Aquila antes de renunciar ao cargo: celestino 5º, em 1294 e o papa Bento, que visitou a cidade quatro anos antes de pronunciar sua renúncia, em 2013. Para a mídia, a atual visita faria parte da liturgia para deixar o cargo. “Nunca passou pela minha cabeça. Por enquanto, não”, disse o pontífice.

Usando uma bengala para andar, o papa deu detalhes sobre o problema que está enfrentando no joelho e que o impediram de realizar uma viagem agendada para a República Democrática do Congo e Sudão do Sul. Atualmente, submetendo-se à fisioterapia, ele acredita eu poderá viajar ainda este mês para cumprir a agenda programada para julho, no Canadá.

Ele disse que sofreu uma pequena fratura no joelho pisando em falso, mas já apresentava inflamação no ligamento do joelho, o que o obrigou a fazer um tratamento intenso com laser. O papa disse que prefere não operar o joelho, porque na última cirurgia que fez os efeitos colaterais com a anestesia foram muito negativos.

ABORTO

Durante a entrevista, papa Francisco reafirmou a condenação da igreja ao aborto quando questionado sobre sua posição à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de revogar o direito constitucional à pratica em todo território norte-americano.