Jovem com problemas psiquiátricos deixou três mortos em tiroteio na Dinamarca

A polícia já sabe que o autor dos tiros que mataram três pessoas neste domingo em um centro comercial de Copenhague, na Dinamarca, não era um terrorista, mas um jovem de 22 anos identificado pelo serviço de saúde com antecedentes psiquiátricos.

De acordo com a polícia, o jovem é dinamarquês e não tinha licença para portar as armas usadas durante o ataque deste domingo, que foi feito, segundo os policiais, de forma aleatória.

As testemunhas que estavam no local no momento do tiroteio disseram que quando começaram os tiros, mais de 100 pessoas correram para a porta de saída do shopping, enquanto outras tentavam se esconder dentro de lojas. Em algumas lojas, os atendentes montaram barricadas para evitar que o jovem atirador entrasse no local.

A polícia foi acionada e o suspeito foi detido no momento em que foi obrigado a parar de atirar para carregar a arma, e depois de uma varredura em toda a região foi descartado que a ação tenha sido planejada por mais de uma pessoa.

Foram mortos no local dois jovens dinamarqueses de 17 anos e um homem de cidadania russa com 47 anos. Mais quatro pessoas foram baleadas e estão internadas em estado grave.

A motivação do crime ainda não é conhecida e o jovem deverá comparecer a um tribunal para uma audiência na qual será formalmente acusado dos três homicídios. Seu nome não foi identificado pelas autoridades.

“É incompreensível, chocante, sem sentido. A nossa bela e geralmente tão segura capital foi alterada numa fração de segundos”, disse em comunicado a primeira-ministra Mette Frederiksen.

