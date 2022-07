Dono de borracharia que foi lutar na Ucrânia como voluntário morre em bombardeio

Um homem de 40 anos, dono de uma borracharia em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, é o segundo voluntário brasileiro morto no conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Ele morreu em um bombardeio entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado.

Douglas Búrigo viajou em maio para o país viajou ao país para prestar ajuda humanitária e estava na região de Kharkiv, uma das mais atingidas pelos bombardeios russos nos últimos dias.

A irmã de Douglas, Denise Búrigo dos Regis, disse que o irmão viajou para a Ucrânia porque queria fazer algo de útil para ajudar as crianças que estavam sofrendo naquele país. Ela disse que a família tentou fazê-lo mudar de ideia, mas não teve sucesso.

O último contato que Douglas teve com a família foi na terça-feira passada. A irmã conta que ele avisou que seria deslocado para o front e lá não tinha internet e nem energia, por isso ficaria incomunicável.

Denise também contou que ele foi fazer missão humanitária, mas tinha conhecimento de combate pelos anos que havia ficado no Exército, e talvez por isso tenha sido deslocado para a linha de frente da guerra.

“Ele sempre foi muito prestativo, ao ponto de dar tudo para ajudar o próximo. Até mesmo a vida”, disse. Douglas tinha uma filha, que tem atualmente 15 anos, e mora com a mãe na cidade de Uruguaiana.

A família recebeu a notícia de sua morte por outros brasileiros que também lutam na Ucrânia e participaram com ele da missão. A família ainda não sabe como será o translado do corpo.

