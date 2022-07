Bingo acaba em confusão quando 100 pessoas ganham o prêmio

“Bati, bati” e “Eu ganhei” são ouvidos no vídeo que circulou nas redes sociais mostrando um jogo de bingo que foi realizado na cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O jogo foi feito em uma praça, com a participação de centenas de pessoas e em uma das rodadas, no momento em que o responsável pelas pedras chama no número 49 começa uma correria animada para a fila de conferência. O prêmio da rodada é de R$ 1 mil, mas quando as pessoas começam a entender o que estava acontecendo veem que a fila tem mais de 100 pessoas.

“Nunca ganhei no bingo na minha vida e quando ganho tenho que dividir com 101 pessoas”, disse um dos presentes no evento.

Bingo tem confusão após 101 participantes ganharem juntas prêmio; veja vídeo pic.twitter.com/GCRP0dDBGQ — BNews (@bnews_oficial) July 4, 2022

Conferidos os cartões, a cara de decepção de todos é visível. Feitas as contas, os ganhadores descobriram que ganharam, cada um, apenas R$ 9,90, que os organizadores arredondaram para R$ 10, e ainda assim o dinheiro seria enviado por pix após o evento.

