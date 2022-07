Curso gratuito ajuda candidatos em entrevista de emprego

A Gupy, empresa de tecnologia para Recursos Humanos, lançou o curso gratuito “Entrevista de emprego na prática”, com o objetivo de auxiliar os candidatos nesta fase do processo seletivo.

Com carga horária de três horas, o conteúdo é composto por 12 aulas rápidas com dicas práticas sobre como se preparar para a entrevista, como lidar com o nervosismo, quais as principais perguntas feitas durante o processo seletivo, entre outros temas que estão entre as maiores dores das pessoas candidatas no momento de buscar uma nova oportunidade de trabalho.

Segundo uma pesquisa realizada pela própria Gupy, 40% dos candidatos que utilizam a plataforma para buscar oportunidades de trabalho afirmaram que gostariam de aprender como ter um bom desempenho em uma entrevista de emprego. Além disso, 50,3% dos usuários estão interessados em realizar cursos que melhorem o seu currículo. O estudo foi realizado com mais de mil profissionais.

Falta de preparo e insegurança

Segundo Guilherme Dias, CMPO e cofundador da Gupy, muitas pessoas às vezes estão aptas para a vaga, mas não conseguem passar seu valor durante a entrevista por falta de preparo adequado ou insegurança, um sentimento comum durante esta etapa do processo. Assim, o curso pretende estimular a confiança, com dicas e orientações práticas que ajudem os candidatos a ter um desempenho melhor.

“Os processos seletivos estão cada vez mais concorridos. Temos vagas que recebem desde 100 até 20 mil currículos, por isso cada etapa de seleção é uma oportunidade para a pessoa candidata se destacar. É importante se preparar bem, desde a revisão do seu currículo até o cuidado ao realizar testes e entrevistas, e nós queremos ajudar nisso”, aponta Dias.

Conheça o conteúdo programático do curso:

· Pesquisas e preparação para a entrevista;

· Tipos de entrevistas;

· Como se vestir para as entrevistas;

· Como cuidar da ansiedade e nervosismo;

· Como se comportar durante a entrevista;

· Como falar sobre você;

· Explorando seus pontos fortes e fracos;

· As perguntas mais frequentes;

· Dicas para entrevistas virtuais;

· Bônus: realizei a entrevista, e agora?

As inscrições para o curso podem ser feitas por meio da página do curso. Interessados podem acessar o link no computador, celular ou tablet.

Ao final de todas as aulas, os alunos receberão um certificado de conclusão por e-mail, bastando preencher um formulário com o nome completo e a data de conclusão do curso.