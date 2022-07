Expresso Turístico da CPTM terá aumento da frota e venda dos ingressos pela internet

O Expresso Turístico da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) passará por mudanças para ampliar a prestação dos serviços. Entre as medidas estão a terceirização da bilheteria com a venda de ingressos exclusiva pela internet e ampliação da frota, que hoje conta com duas composições.

O Expresso Turístico oferece três roteiros Paranapiacaba, Jundiaí e Mogi das Cruzes, sempre com partidas a partir da Estação da Luz. De abril de 2009 até março de 2020, o Expresso Turístico atendeu cerca de 80 mil passageiros.

Atualmente, o serviço integra pontos turísticos ao longo da malha férrea e promove a valorização histórica da ferrovia. Entre as mudanças, a CPTM planeja instalar um restaurante em um dos vagões das composições.

O processo de contratação da prestação de serviços de venda e emissão de ingressos online - site e aplicativos de celulares - está em andamento. O prazo de execução dos serviços será de até 12 meses, a partir da assinatura do contrato.

Para incrementar ainda mais o serviço, haverá ampliação da frota com a reforma de mais dois carros. O edital de licitação foi publicado no último dia 23 no Diário Oficial do Estado para a reforma de 88 poltronas que serão utilizadas na ampliação da frota do Expresso Turístico, que atualmente conta com duas composições.

Expresso Turístico da CPTM vai ganhar reforço da frota e venda online de ingressos (Reprodução/Governo de SP)

O Expresso Turístico

O serviço começou a funcionar em 2009, quando a CPTM passou a oferecer os passeios de trem que saem da Estação Luz, no Centro de São Paulo, com destino à Jundiaí, Paranapiacaba e Mogi das Cruzes.

O passeio do Expresso Turístico é feito em uma locomotiva a diesel, modelo Alco RS-3 de 1952, que conduz dois carros de passageiros, de aço inoxidável, fabricados no Brasil pela Budd - Mafersa nos anos 60 e que foram cedidos pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF).

Atualmente, o embarque é realizado às 8h30 da plataforma 4 da Estação Luz e o retorno das cidades visitadas, às 16h30. São 172 poltronas para acomodar os turistas, além de espaço reservado para cadeira de rodas, com cinto de segurança e ancoragem.