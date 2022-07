Enem: saiba como traçar estratégia de estudos meses antes da prova pode garantir boas notas

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano devem ser aplicadas em novembro, mas os estudantes já se preparam para a verdadeira maratona. Mesmo com o mês de férias escolares chegando, a recomendação de especialistas é que os alunos façam uma rotina de estudos e priorizem algumas técnicas para que consigam tirar boas notas e, com o resultado, ingressem no ensino superior.

O sócio-diretor da startup Evolucional, o professor Vinícius Freaza, destacou ao Metro World News algumas dicas importantes para que os estudantes otimizem os estudos enquanto ainda faltam alguns meses para a prova.

“Primeiro eles precisam entender um pouco da metodologia usada pelo Enem para a pontuação, que é a Teoria de Resposta ao Item [TRI]. Ela leva em consideração não apenas a quantidade de questões que o aluno acertou, mas também quais as questões que ele deu as respostas certas. Isso porque o Enem detecta a coerência do conjunto de acertos. Não é difícil a gente ver estudantes que acertaram um grande número de questões apresentarem notas mais baixas do que aqueles que tiveram menos acertos. Isso acontece porque cada questão tem uma pontuação”, explicou.

Freaza destaca que, para ser coerente, o estudante deve acertar as questões difíceis, mas também não podem errar as mais fáceis. “É esperado que os estudantes acertem mais as questões fáceis e tenham mais erros nas difíceis. Mas tudo isso é analisado, pois, se um estudante erra em várias mais fáceis e acerte as mais difíceis, ele não é coerente. Então, a recomendação é que os estudantes se preparem para acertar as fáceis e, assim, possam também ter acertos nas difíceis e somem uma boa nota no final.”

O professor explica, ainda, como os alunos podem aprender a identificar quais são as questões fáceis. “A dica de ouro para esse período de férias é que ele baixe provas antigas do Enem, facilmente encontradas no site do MEC [Ministério da Educação], e, ao invés de respondê-las, apenas faça a leitura das questões e as classifiquem como fáceis, médias e difíceis. Assim, ele vai aprender a diferenciar os níveis”, destacou.

“Lembrando que as questões fáceis são aquelas que na própria leitura do enunciado o aluno já consegue visualizar a resposta. Nossa dica é que o aluno leia atentamente ao comando da questão, que é a frase que vem imediatamente antes das alternativas. Com esse comando entendido claramente, ele vai conseguir olhar e eliminar aquelas opções mais absurdas, ficando mais perto das respostas certas”, explicou o professor.

Professor diz que estudantes devem fazer provas antigas no Enem na preparação (Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil)

Como se preparar e criar uma rotina de estudos?

Freaza destaca que qualquer estudante, mesmo que não faça cursinhos pagos, consegue se preparar para ter um bom resultado no Enem desde que tenha “dedicação”. Ele destaca algumas formas gratuitas para que o aluno crie uma rotina de estudos.

“Para estudar sozinho, o estudante precisa ter muita disciplina, definir uma rotina de horários e ter acesso a internet. Na web existem muitos materiais, muitos recursos que são disponibilizados gratuitamente. O primeiro passo deve ser baixar provas de cinco ou seis exames anteriores e estudar atentamente a todas as questões. Fazer simulados e identificar os níveis das questões é fundamental”, destacou.

O professor disse que o canal do YouTube da Evolucional, que hoje conta com quase 200 mil inscritos, disponibiliza várias aulas gratuitas. Além disso, a startup oferece em seu site uma ferramenta chamada “Mapa do Sisu”, que também pode ser acessada gratuitamente após um cadastro, na qual o aluno consegue descobrir qual a nota necessária para o curso superior que ele pretende fazer.

“É importante saber a área em que vai querer estudar, pois a nota do Enem servirá no Sisu como porta de entrada nas universidades. Assim, fazendo essa simulação, o estudante pode jogar alguma nota anterior que ele já teve e verificar se ele seria aprovado no curso que pretende. Além disso, é possível que ele altere as próprias notas e veja qual a área em que ele ainda precisa pontuar melhor.”

O professor ressaltou, assim, que existe um “combo” para que os estudantes consigam se preparar para a prova por conta própria. “Então eles devem estudar as provas do Enem antigas, assistir aulas gratuitas na internet e usar o ‘Mapa do Sisu’ para ter noção da nota que precisam atingir. Com essa combinação, o estudo será mais estratégico e o desempenho com certeza será melhor”, garantiu.

Veja abaixo o resumo das dicas para se dar bem no Enem 2022: