PM mata a própria irmã durante briga em posto de gasolina no Rio

Uma PM (policial militar) matou a própria irmã a tiros durante uma briga em um posto de gasolina localizado no bairro Camarão, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (2). Ainda não se sabe a motivação do crime.

Rhaillayne de Oliveira de Mello e Rhayana Mello teriam saído de uma festa e pegaram um carro de aplicativo. De acordo com uma atendente do posto, elas já chegaram ao local discutindo.

“Aqui tem um banheiro e elas vieram aqui para esse banheiro e começaram a discutir, até que aconteceu esse fato lamentável. Só escutei o barulho, muito, muito tiro”, disse Josiane Silva ao portal de notícias “G1″.

Segundo testemunhas, a PM disparou diversas vezes contra a irmã. A polícia foi acionada, e Rhaillayne acabou presa pelo próprio marido, que também é policial militar e deu voz de prisão em flagrante à esposa. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói.

O Corpo de Bombeiros também foi chamado, mas encontrou a vítima já sem vida no local.

A PM informou que a arma usada pela soldado foi apreendida. A Corregedoria Geral da Corporação acompanha o caso por meio da 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar.

Em nota, a Polícia Civil disse que a mulher responsável por efetuar os disparos foi autuada por crime de homicídio.

O local em que a tragédia aconteceu é conhecido como “posto da I9″, popular por reunir muitos jovens e adultos para beber e carros de som durante o fim de semana.

