Mega Sena sorteia prêmio de R$ 43 milhões neste sábado

O concurso 2.497 da Mega Sena pode pagar nada menos do que R$ 43 milhões ao felizardo que acertar as seis dezenas sorteadas na noite deste sábado (2).

O sorteio acontece a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do País ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal. É preciso ter mais de 18 anos. O horário limite é às 19h, e a aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

A Mega-Sena paga o prêmio máximo ao acertador dos seis números sorteados, mas ainda é possível ganhar prêmios ao marcar quatro ou cindo dezenas dezenas dentre as 60 disponíveis no volante de apostas.

LEIA TAMBÉM: 26ª Bienal Internacional do Livro começa hoje em São Paulo

Para tentar a sorte, o apostador deve marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números através da chamada Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos - a Teimosinha.

Último sorteio

O último concurso, realizada na quinta-feira passada (30) pela Caixa Econômica Federal, não teve acertadores das seis dezenas e, por isso, o prêmio ficou acumulado para o sorteio de hoje.

Na ocasião, as dezenas sorteadas foram as seguintes:

07 - 26 - 31 - 38 - 46 - 58

Cinquenta pessoas, no entanto, acertaram cinco pontos e levaram para casa a quantia de R$ 54.371,58 cada uma.

Já quem marcou a quadra, ou seja, quatro dezenas, recebeu prêmios individuais no valor de R$ 1.108,04. Foi o caso de 3.505 jogadores.

VOCÊ TAMBÉM PODE QUERER SABER: