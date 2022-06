VÍDEO: Arthur do Val leva socos e chutes do ex-deputado Boca Aberta durante viagem ao Paraná

O ex-deputado estadual por São Paulo Arthur do Val (MBL), mais conhecido como Mamãe Falei, foi agredido durante visita a cidade de Londrina, no Paraná. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver quando ele leva socos e chutes do ex-deputado federal Boca Aberta (PROS-PR), que o chama de “estuprador” e “vagabundo” (veja abaixo). Nas redes sociais, os políticos trocaram acusações.

Fui Espancado no Meio da Rua. https://t.co/EtCzTsh6CW — Arthur do Val - Mamaefalei (@arthurmoledoval) June 29, 2022

No Twitter, Arthur do Val publicou um vídeo que mostra o momento da confusão e escreveu na legenda: “Fui espancado no meio da rua”. Ele disse que foi atrás do ex-deputado Boca Aberta para denunciar supostos escândalos. “É o típico populistão. Fomos denunciar tudo o que ele faz. Não vão nos calar”, afirmou. Além de Do Val, João Bettega, uma das lideranças do MBL no Paraná, também foi atingido pelos socos e chutes.

No seu Instagram, Boca Aberta também falou sobre o episódio: “Mamãe Falei cassado por fazer turismo sexual e assediador e abusador de mulheres toma desacerto em Londrina. Boca Aberta o justiceiro do povo”, escreveu ele.

Segundo reportagem do jornal “O Estado de S.Paulo”, Do Val e Bettega procuraram Boca Aberta para cobrar explicações sobre os gastos do seu filho, o deputado estadual Matheus Petriv (PROS-PR), o acusando de irregularidades com aquisições em seu gabinete, como aluguel de veículos e insumos de informtática.

Ao ser abordado, Boca Aberta reagiu, pegou um microfone e partiu para o ataque. “Aqui Mamãe Falei, vem cá, você vem de São Paulo… você vai levar tapa na cara rapaz. Vai estuprar ucraniana, vagabundo, aqui, estuprador, chama a polícia”, disse, enquanto dava tapas e chutes no grupo.

Bettega e o filho de Boca Aberta já vinham trocando acusações em meio à proximidade do período eleitoral. Os dois pretendem concorrer a um cargo na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.

Sem mandatos

Arthur do Val renunciou ao mandato em abril passado para escapar de processo de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O motivo foi um áudio sexista, gravado por ele, no qual fez ofensas a mulheres ucranianas.

Na ocasião, Do Val foi à fronteira entre a Eslováquia e a Ucrânia, país em situação de guerra, para, segundo ele, ajudar os ucranianos contra a Rússia. Ele enviou áudios a amigos, divulgados posteriormente pela imprensa, em que elogiava a beleza das refugiadas ucranianas e dizia que as mulheres de lá são “fáceis por serem pobres”.

Mesmo após a renúncia ao cargo, a Alesp aprovou a cassação por unanimidade e Mamãe Falei está inelegível por oito anos.

Já Boca Aberta perdeu o mandato na Câmara dos Deputados depois que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o considerou inelegível por ter sido cassado, em 2017, pela Câmara Municipal de Londrina. O motivo foi quebra de decoro parlamentar.

LEIA TAMBÉM:

VÍDEO: Atleta de crossfit fica ferido após ser atingido por barra de levantamento de peso