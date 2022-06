Prefeitura de São Paulo divulga blocos inscritos no Esquenta Carnaval

A prefeitura de São Paulo anunciou a lista de blocos inscritos para o Esquenta Carnaval 2022, a ser realizado entre 16 e 17 de julho. A Secretaria Municipal de Cultura recebeu 296 pedidos, dos quais 216 desfiles estão sob análise da coordenação técnica, considerando trajetos e horários. O evento será em julho devido ao cancelamento por conta do avanço da pandemia da covid-19 no período do carnaval.

“Diferente do período tradicional de carnaval de rua, que considera o pré, o carnaval e o pós, o Esquenta Carnaval 2022 será realizado apenas em dois dias. Dessa forma, para melhor contemplar oportunidades a todos os interessados, haverá apenas um desfile por bloco. Os novos desfiles serão aceitos somente para o Carnaval de Rua 2023″, disse a Secretaria Municipal de Cultura, por meio de nota.

Também foram divulgados o Guia de Regras para Blocos e o Manual de Comunicação Visual para Patrocinadores de Blocos. A lista dos blocos em análise pode ser conferida aqui.

Abaixo, confira a lista dos blocos inscritos e sob análise: