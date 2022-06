Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio de R$ 35 milhões

O concurso de número 2.495 da Mega-Sena sorteará hoje (28) cerca de R$ 35 milhões em prêmios. Realizado tradicionalmente no Espaço da Sorte, em São Paulo, o sorteio será transmitido pelo YouTube.

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela internet até às 19h. O concurso corre às 20h. Este é o primeiro de três sorteios que serão realizados excepcionalmente nesta semana, apelidada de “Mega-Semana de São João” pela Caixa. Os próximos sorteios serão na quinta-feira (30) e no sábado (02).

Até o final de 2022, a Caixa ainda tem agendadas outras cinco “Mega-Semanas”. Confira:

Mega-Semana da Sorte - 02, 04, 06 de agosto

Mega-Semana do Apostador - 13, 15 e 17 de setembro

Mega-Semana da Primavera - 18, 20 e 22 de outubro

Mega-Semana da República - 22, 24 e 26 de novembro

Lotofácil sorteia prêmio de R$ 4 milhões

Sem ganhadores no concurso desta segunda-feira, a Lotofácil retoma nesta terça o sorteio regular e vai pagar ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 4 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

No sorteio de ontem, embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 261 apostadores acertaram 14 dezenas e ganharam, cada um, R$ 1.649,50.

Os números sorteados na segunda-feira foram:

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 21, 22

Quina desta terça paga R$ 1,3 milhão

O prêmio estimado para quem acertar as cinco dezenas da Quina nesta terça-feira está estimado em R$ 1,3 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

A loteria retomou nesta segunda seu sorteio regular, após pagar R$ 200 milhões na Quina de São João, sorteada no sábado, um dos maiores prêmios da história da loteria.

No sorteio de segunda, ninguém levou o prêmio principal, mas 58 apostas acertaram a quadra e ganharam R$ 4.455,90.

Os números sorteados foram:

05, 21, 45, 75, 78