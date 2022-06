SP inicia hoje a aplicação da quarta dose contra a covid-19 para pessoas acima de 40 anos

Adultos acima de 40 anos começam a receber a quarta dose de reforço contra a covid-19 a partir desta segunda-feira (27) na cidade de São Paulo. A imunização é voltada para aquelas pessoas que tomaram a terceira dose adicional há pelo menos quatro meses.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o público alvo desta etapa é composto por cerca de 500 mil pessoas com idades entre 40 e 44 anos.

Na última quarta (22), o município deu início à vacinação da segunda dose de reforço para o público de 45 a 49 anos de idade. Segundo a prefeitura, mais de 500 mil pessoas com 50 anos ou mais ainda não foram aos postos para receber os imunizantes.

Nesta nova fase, a prefeitura destaca que também poderão receber dose de reforço as pessoas de 18 a 39 anos que iniciaram o esquema vacinal contra a doença com a Janssen.

Já quem recebeu as vacinas da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac é preciso que tenha tomado a terceira dose há quatro meses.

Com esta dose, também podem ser vacinados os profissionais de saúde maiores de 18 anos, pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos (inclusive gestantes e puérperas) e adolescentes com imunossupressão com 12 a 17 anos de idade (inclusive gestantes e puérperas).

A vacinação será realizada ao longo do dia em megapostos, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e AMA/UBS Integradas.

Clique aqui para ver a relação e horário de funcionamento das unidades.

A prefeitura da capital destacou que a cobertura vacinal da população com mais de 18 anos está em 110,5% para primeira dose, em 107,1% para segunda dose, em 80,2% para a primeira dose de reforço e em 67,8% para a segunda dose de reforço.