Acumulada, Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 80 milhões

Acumulada há seis concursos, a Mega-Sena realiza hoje (25) o sorteio número 2.494, que tem premiação estimada em R$ 80 milhões. Excepcionalmente, o sorteio acontecerá na Paraíba, na cidade de Campina Grande, para comemorar as festividades juninas de São João.

O sorteio acontecerá às 20h deste sábado e será transmitido no canal do YouTube da Caixa. As apostas podem ser feitas até às 19h, tanto em lotéricas quanto pelo serviço de apostas online do banco.

Segundo o banco, a premiação de hoje renderia, caso aplicada em poupança, R$ 531.440 apenas no primeiro mês.

A Caixa também sorteia hoje a edição 2022 da Quina de São João. Ao contrário da Mega-Sena, essa modalidade de loteria não será acumulada e premiará os vencedores que mais acertarem.

QUINA DE SÃO JOÃO

Com a premiação estimada em mais de R$ 200 milhões, a Quina de São João 2022 (concurso número 5.581) será sorteada neste sábado (dia 25), em caráter especial, em Campina Grande, no estado da Paraíba. Este já é o segundo maior prêmio da história do concurso e, dependendo da arrecadação total - que será divulgada no final da noite deste sábado -, poderá se tornar o maior prêmio da história da Quina.

O sorteio não acumula. Na ausência de vencedores na faixa principal (com acerto de cinco números), o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (quatro números) e assim por diante.

As apostas para a Quina de São João de 2022 estão abertas desde o dia 31 de maio e poderão ser feitas até as 19h de sábado. As apostas simples, com cinco marcações, custam R$ 2. É possível fazer apostas presencialmente nas lotéricas de todo o país ou pelo site da Caixa.