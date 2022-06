Vídeo: carro com mulher e criança fica pendurado em balsa no litoral de SP Imagem: reprodução (redes sociais).

Um incidente impressionou quem passava pelo embarque na travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela (SP), na última desta terça-feira (21). No período da noite, um carro que tentou embarcar no veículo acabou com as rodas dianteiras penduradas na plataforma de embarque. A embarcação acabou saindo antes da rampa de segurança ser acionada, deixando o veículo pendurado.

No carro havia uma mulher e uma criança que foram rapidamente retirados do veículo por usuários do local. No vídeo, aparentemente filmado por uma pessoa que já estava dentro da balsa, é possível ver o carro pendurado e a balsa então partindo. Assista:

Nas filmagens, é possível ouvir alguns comentários das pessoas que presenciavam a situação. Uma voz de um homem que aparentemente estava ajudando na ocorrência diz “da para chamar mais gente, moça? Chama mais gente para puxar o carro”. Outra voz de uma mulher diz “não estão querendo que a gente filme, querem que a gente vá embora.” Uma terceira voz ainda comenta “a balsa foi embora e vai deixar o carro ali? Ele vai cair lá em baixo”.

Em nota, o Departamento Hidrográfico de São Paulo (DH) deu a seguinte declaração:

“De acordo com o Departamento Hidroviário (DH), por volta das 20h desta terça-feira (21), no lado de Ilhabela da travessia de balsa São Sebastião/Ilhabela, ocorreu um incidente no qual um carro ficou com as duas rodas dianteiras para fora do flutuante. Ninguém ficou ferido. Foi aberta uma sindicância visando a apuração das responsabilidades”.

