Pré-candidata a deputada federal, Juju Ferrari, promete aumento de pênis grátis pelo SUS, caso seja eleita

A influenciadora digital, Juju Ferrari, usou suas redes sociais para comunicar o lançamento de um projeto em benefício aos homens, caso vença durante o processo de eleição. Modelo e bacharel em Direito, a influencer é pré-candidata a deputada federal para este ano de 2022.

Ao abrir uma caixinha de perguntas em seu Instagram, Juju tirou várias dúvidas de seus seguidores sobre seus planos, caso eleita. A modelo defende que o Sistema Único de Saúde (SUS) ofereça uma cirurgia de aumento peniano gratuitamente.

“Eu quero vir com o projeto ‘pir*cã* do povo’. Todos os meus seguidores pedem para aumentar e dizem que é caro. O SUS tem que dar para vocês”, afirmou Juju em seus stories do Instagram. “Quer aumentar o tamanho do menino? Vou fazer o SUS liberar”, continuou.

Veja mais: Influenciadora norte-americana que falava sobre saúde mental tira a própria vida

Proposta de Juju Ferrari para o público feminino

De acordo com a modelo, caso eleita como deputada federal, seus objetivos estarão centrados no público o qual a acompanha nas redes. Uma de suas seguidoras questionou Juju sobre seus planos em relação às mulheres.

“Silicone também. Tem muita mulher que se sente mal depois que tem filhos”, escreveu uma internauta na caixinha de pergunta.

“É claro que não vou defender só o direito dos homens que pedem aqui. Mas, também, é óbvio, o direito das mulheres de terem autoestima, de poderem ter uma plástica pelo SUS”, respondeu a influencer.

Após algumas sessões de stories, a modelo resolveu esclarecer a polêmica que suas declarações causaram. Segundo ela, seu desejo é atender as necessidades trazidas por seu público.

“Eu queria algum projeto que fosse para meu público. E o meu público, muitas das mulheres pedem: ‘Juju, tive tantos filhos, preciso de uma plástica’. E o SUS não dá. Eles têm que dar porque pagamos impostos para isso. Entendam isso, esse é o meu projeto. Tá bom?”, disse.