Vídeo: procuradora é agredida por colega de trabalho que era alvo de processo disciplinar interno

Uma procuradora geral da cidade de Registro (SP) foi agredida pelo também procurador no local onde ambos trabalham. Segundo matéria da Band, a agressão foi motivada pela abertura de um processo interno disciplinar contra ele. No vídeo, é possível notar Gabriela Samadello Monteiro de Barros (39), sendo agredida por Demétrius Oliveira Macedo (34) com socos enquanto a mulher estava no chão. Outras colegas de trabalho tentaram segurar o agressor enquanto ele agredia e xingava a mulher.

Assista ao vídeo:

A covardia não acaba. Vamos deixar o bonito famoso? O "valentão" Demétrius Oliveira Macedo, de 34 anos, lotado em Registro/SP, agredindo a colega, também procuradora.

Pra mim, além de misoginia e machismo, é o retrato da desumanização. pic.twitter.com/Ja4l4s0TBk — Maria Teresa Cruz (@tetecruz) June 21, 2022

Segundo o texto, Demétrius foi afastado das suas funções. o boletim de ocorrência consta que as agressões ocorreram na tarde da última segunda-feira (20). O boletim também informa que Demétrius Oliveira Macedo era alvo de um processo disciplinar interno por conduta no local de trabalho.

Em nota, a Prefeitura de Registro disse: “A Prefeitura de Registro manifesta o mais absoluto e profundo repudio aos brutais atos de violência realizados pelo Procurador Municipal contra a servidora municipal mulher que exerce a função de Procuradora Geral do Município, fatos ocorridos na última segunda-feira (20/6). Que a vítima e sua família recebam toda nossa solidariedade, apoio e cada palavra de conforto e acolhimento”.

“A administração municipal está tomando as providências necessárias e já determinou de imediato que o agressor seja suspenso, nos termos do art. 179, c/c inc. III do art. 180, ambos da Lei Complementar nº 034/2008 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Registro, com prejuízo de seus vencimentos, a partir de 21 de junho. Reafirmamos nosso compromisso com a prevenção e enfrentamento a todas as formas de violência, principalmente aquelas que vitimizam mulheres”.

