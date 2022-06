Internet não perdoa e transforma Bolsonaro em meme após prisão de Milton Ribeiro

A prisão de Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, rendeu uma série de memes do presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (22). Isso porque, durante uma live no final de março, ele havia saído em defesa do titular da Pasta, dizendo que colocaria a cara no fogo por ele.

“O Milton, coisa rara de eu falar aqui: eu boto minha cara no fogo pelo Milton”, afirmou Bolsonaro, em transmissão pelas redes sociais. “Minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia contra ele”, frisou na época.

Hoje, no Twitter, os usuários relembraram a fala de Bolsonaro e não deixaram a piada escapar. Confira algumas das menções aqui:

“Boto minha cara no fogo pelo Milton Ribeiro” (Bolsonaro, Jair).



Ex-ministro Milton Ribeiro preso por CORRUPÇÃO NO MEC. pic.twitter.com/eeT5TovpOr — Cris (@crisvector) June 22, 2022

"BOTO MINHA CARA NO FOGO PELO MINISTRO MILTON RIBEIRO" - JAIR BOLSONARO, 24/03/22



JAIR BOLSONARO NA PRÓXIMA MOTOCIATA: pic.twitter.com/yhtlHWO54O — CORONEL SIQUEIRA 🇺🇦🇮🇱🇱🇷🇧🇷🐂🐃🐄 1️⃣7️⃣ (@direitasiqueira) June 22, 2022

"EU BOTO MINHA CARA NO FOGO PELO MILTON"



CORRUPCÃO NO MEChttps://t.co/nT21OjATRa pic.twitter.com/1qeRpJt0T2 — tesoureiro (@tesoureiros) June 22, 2022

bolsonaro disse que colocaria a cara no fogo pelo ministro que foi preso hoje.

motoqueiro fantasma feelings pic.twitter.com/pynV46nbyh — cynara menezes (@cynaramenezes) June 22, 2022

Bolsonaro disse que colocaria a cara no fogo por Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação preso hoje por corrupção. Parece que Jair queimou a cara! 🤡 pic.twitter.com/meJMVeTfL9 — Laura Sito (@laurasito) June 22, 2022

"Eu boto minha cara no fogo pelo Milton Ribeiro", disse BOLSONARO DESEQUILIBRADO.

A cara dele deve estar torrada agora

GRANDE DIA! pic.twitter.com/7nemLraPiG — The Brazilian Red Queen (@red_brazilian) June 22, 2022

Alguém aí sabe me dizer, que horas a Micheque vai fazer o culto: FOGUEIRA SANTA ?? Ou era mais uma MENTIRA do presidente, quando falou que COLOCA a CARA NO FOGO 🔥 pic.twitter.com/3ZNn7DZDf6 — Edy Antony 🐈 (@Ednaldo_Antony) June 22, 2022

Prisão de Milton Ribeiro

A PF (Polícia Federal) prendeu na manhã desta quarta-feira o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro no âmbito da operação “Acesso Pago”.

Ele é investigado por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência por suposto envolvimento em um esquema para liberação de verbas do FNDE (Fundo Nacional da Educação), vinculado ao MEC (Ministério da Educação).

O juiz federal Renato Borelli determinou que o ex-titular da Pasta fosse levado para a Superintendência da PF em Brasília e que a audiência de custódia fosse realizada ainda nesta tarde.

Em nota, o Ministério da Educação afirmou que colabora com as investigação envolvendo a gestão anterior. “No sentido de esclarecer todas as questões, o MEC reforça que continua contribuindo com os órgãos de controle para que os fatos sejam esclarecidos com a maior brevidade possível. O MEC ressalta que o Governo Federal não compactua com qualquer ato irregular e o continuará a colaborar com as investigações.”

