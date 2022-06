Hoje é dia de sorteio de Mega-Sena milionária

O apostador que quer tentar a sorte e pôr as mãos no prêmio milionário de R$ 70 milhões que a Mega-Sena vai sortear nesta quarta-feira deve correr para garantir sua aposta. Ela pode ser feita até 19h nas casas lotéricas, pelo aplicativo da Caixa ou pelo canal eletrônico Loterias Online.

As seis dezenas mágicas que podem fazer um novo milionário serão sorteadas a partir das 20h, no Espaço da sorte, que fica na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas no volante, custa apenas R$ 4,50.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, se um único apostador embolsar todo o prêmio de R$ 70 milhões e resolver investir em uma aplicação sem risco, como a poupança, vai receber no primeiro mês, a título de juros, o equivalente a R$ 468,5 mil.

Lotofácil sorteia prêmio de R$ 1,5 mil

O concurso 2553 da Lotofácil vai sortear nesta quarta-feira um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal.

Para concorrer, o apostador deve escolher 15 números entre os 25 do volante. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50 e pode ser feita até 19h.

Quina de São João

O próximo sorteio da Quina será realizado no sábado, a Quina de São João, cujo prêmio é um dos maiores sorteados neste ano entre todas as loterias. São nada menos do que R$ 200 milhões para quem acertar as cinco dezenas mágicas.

Todas as casas lotéricas recebem apostas para os sorteio até 19h deste sábado. O preço da aposta da Quina de São João é o mesmo dos sorteios regulares, R$ 2.

Como trata-se de um sorteio especial, em caso de não haver nenhum ganhador com as cinco dezenas, o prêmio não acumula. Ela será pago a quem acertar quatro dezenas, e assim por diante.