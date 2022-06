Ex-miss Gleycy Correia entra em coma e morre após complicações de cirurgia para tratar amigdalite

Gleycy Correia, empresária e ex-Miss Brasil Continentes Unidos em 2018, morreu na manhã de segunda-feira (20) após complicações de uma cirurgia para tratar uma amigdalite. A jovem de 27 anos estava internada há dois meses em um hospital em Macaé, no Rio de Janeiro. Ela entrou em coma e não resistiu.

A confirmação sobre a morte dela foi dada por Jak Abreu, pastor da igreja que a miss frequentava. Depois, o Concurso Nacional de Beleza (CNB) divulgou uma nota de pesar confirmando que ela teve complicações de uma cirurgia.

Além de ex-miss, Gleycy era empresária do ramo de estética e especialista em “maquiagem permanente”. Em seu perfil no Instagram, que conta com mais de 50 mil seguidores, ela mostrava a rotina profissional e também suas participações em congressos sobre beleza.

Ela ficou conhecida nacionalmente em 2018, quando recebeu a faixa para representar a região de Macaé no Miss Costa do Sol CNB. Ela também conquistou a faixa de Miss Brasil ao se tornar semifinalista do Miss Brasil Mundo durante o mesmo ano.

Outros detalhes sobre a morte de Gleycy ainda não foram divulgados. Ela será sepultada no Cemitério Memorial de Macaé nesta terça-feira (21).

Nas redes sociais, parentes e amigos também lamentaram a morte dela e destacaram que ela será lembrada para sempre.

“A saudade será grande, meu amor! Menina simples, meiga, amiga e muito querida! Sempre preocupada com o bem estar dos pais, irmãos e sobrinhos. Se eu passasse por ela e não a visse, ela fazia questão de mexer comigo e dar aquele abraço gostoso! Quanta humildade numa só pessoa! Por mais sucesso que estivesse fazendo, nada subia à cabeça!”, disse Meire Moret, amiga da ex-miss.

“Hoje o céu recebeu mas uma estrelinha linda. Meu amor estou muito triste em saber que você se foi e não vai estar entre nós dando sempre aquele abraço maravilhoso e sempre com aquele sorriso lindo no rosto”, afirmou Ana Cláudia Lirio, outra amiga.

