Em surto psicótico, homem esfaqueia e mata três pessoas em ônibus em Piracicaba

Um homem cuja identidade não foi revelada pela polícia atacou os passageiros dentro de um ônibus que seguia para o bairro Vila Sônia, em Piracicaba, armado com um facão, matando três e deixando três feridos, dois em estado grave, na tarde desta terça-feira.

O motorista do ônibus disse que o homem embarcou no terminal da cidade e três minutos depois que o veículo começou a andar passou a atacar os passageiros, aleatoriamente. Um passageiro disse que o homem gritava que todo mundo do coletivo iria morrer.

De acordo com a polícia, que quando chegou já encontrou dois passageiros mortos dentro do ônibus e um, que teria tentado fugir, na calçada, não há motivação para o crime e que o autor das mortes estaria passando por um surto psicótico. “Ele não avançou contra a polícia, se rendeu”, disse o policial militar que atendeu a ocorrência.

LEIA TAMBÉM: Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente de carro; motorista estava bêbado

Um vídeo que circulou pelas redes sociais mostra o momento em que a polícia chega ao local. Dois policiais cercaram o carro e gritaram para que ele se entregasse. Em um primeiro momento, ele se abaixa, como se tentasse se proteger de um tiro, mas depois ele joga uma sacola para fora pela porta traseira, com o facão usado para efetuar as mortes. As pessoas que gravaram o vídeo ligam para a polícia mandar reforços e também para o SAMU, desesperadamente. O homem se entrega em seguida, sem oferecer resistência.

Segundo uma passageira, as pessoas tentaram fugir quando começaram as mortes, mas o sistema de segurança do ônibus impedia que as portas se abrissem enquanto o carro estava em movimento.

Pode interessar também: