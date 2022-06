Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente de carro; motorista estava bêbado

Cinco pessoas de uma mesma família morreram após se envolverem em uma acidente de trânsito na na BR-163, no município de Planalto, no Paraná.

O caso foi registrado na noite de domingo (19). O carro em que as vítimas estavam foi atingido por outro veículo, que invadiu a pista na contramão. Com o impacto da batida, o carro saiu de pista e capotou.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista que causou o acidente foi submetido ao teste do bafômetro e teve intoxicação por álcool confirmada. Ele foi preso por dirigir embriagado.

Entre as vítimas do acidente estava um menino de apenas 5 anos de idade. Por ser aluno da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, a Secretaria Municipal de Educação decretou luto oficial após tomar conhecimento da morte da criança.

O veículo que causou o acidente tinha três ocupantes. Dois ficaram feridos e receberam atendimento médico. Não há informações sobre os estados de saúde.

