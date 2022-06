Centro de apoio oferece mais de mil vagas de emprego em São Paulo

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da prefeitura de São Paulo, oferece mais de mil vagas para diferentes postos de trabalho nas áreas de serviços, saúde, construção civil e comércio.

Os interessados podem consultar as vagas pelo portal Cate e realizar a inscrição até quarta-feira (22), às 18h, ou comparecer em uma das 26 unidades do centro de apoio na cidade, das 8h às 17h.

“Nesta semana, o Cate oferta mais de 1.000 vagas. Este é o resultado de muito trabalho e mobilização, para que seja possível atender, principalmente, a população mais vulnerável””, disse, em nota, a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso. Ela destacou o crescimento das vagas no setor supermercadista que, segundo afirmou, foi o que mais ampliou atividades no auge da crise sanitária e que permanece aquecido.

No setor de supermercados, são oferecidas cerca de 200 vagas, com salários que chegam a R$ 1.847, nas ocupações de repositor de mercadorias, operador de caixa, ajudante de açougueiro, entre outras, com necessidade de comprovar experiência na atividade e escolaridade compatível.

Há também 112 vagas para atendentes de lanchonete, sem exigência de experiência, e o salário chega a R$ 1.340, em diferentes regiões de São Paulo, em escritórios, hospitais, condomínios, entre outros. Para a função de auxiliar de limpeza, são 67 vagas, com necessidade de experiência e o nível de escolaridade varia de acordo com a vaga. O salário mensal chega a R$ 1.828.

LEIA TAMBÉM: VÍDEO: Motorista destrói o próprio carro em blitz para ‘não deixá-lo para o Estado’

Unidades do Cate:

• Centro/Sul

Cate Central - Av. Rio Branco, 252

Cate Interlagos - Av. Interlagos, 6122

Cate Jabaquara - Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314

Cate Cidade Ademar - Av. Yervant Kissajikian, 416

Cate Parelheiros - Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252

Cate Santo Amaro - Praça Floriano Peixoto, 54

Cate Campo Limpo - Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 65

Cate Vila Prudente - Av. do Oratório, 172

Cate Capela do Socorro - Rua Cassiano dos Santos, 499

• Zona Noroeste

Cate Lapa - Rua Guaicurus, 1000

Cate Butantã - Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201

Cate Pirituba - Av. Dr. Felipe Pinel, 12

Cate Perus - Rua Ylídio Figueiredo, 349

Cate Jaraguá - Estrada de Taipas, 990

Cate Santana - Av. Tucuruvi, 808

Cate Brasilândia - Av. João Marcelino Branco, 95

Cate Jaçanã - Rua Luis Stamatis, 300

Cate Vila Maria/Vila Guilherme - Rua General Mendes, 111

• Zona Leste

Cate São Mateus - Av. Ragueb Chohfi, 1400

Cate Cidade Tiradentes - Rua Milagre dos Peixes, 357

Cate Itaquera - Rua Augusto Carlos Bauman, 851

Cate São Miguel Paulista - Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76

Cate Itaim Paulista - Av. Marechal Tito, 3012

Cate Penha - Rua Candapuí, 492

Cate Guaianases - Rua Hipólito de Camargo, 479

Cate Sapopemba - Av. Sapopemba, 9064