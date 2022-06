Ônibus capota em rodovia de MG e deixa quatro passageiros em estado grave

Um ônibus de viagem com 42 passageiros a bordo capotou na tarde deste domingo no Serro, na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, deixando sete pessoas feridas, quatro delas em estado grave.

O ônibus saiu da cidade de Rodeador, em Monjolos, com destino a Belo Oriente e na altura do local conhecido como Morro do Paiol saiu da estrada e capotou em um barranco.

De acordo com os passageiros, o veículo perdeu os freios e acabou saindo da pista em uma curva da estrada MGC-259.

O Corpo de Bombeiros de Diamantina e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e quatro passageiros foram levados à Casa de Caridade de Santa Tereza do Serro com ferimentos graves. Outras três pessoas que foram socorridas já estavam fora do ônibus aguardando atendimento, com suspeita de fraturas em pernas e braços.

Peritos vão avaliar se o ônibus estava com a manutenção em dia e possível falha do motorista durante o acidente. A empresa também será chamada para prestar esclarecimentos.

Afogamento

Duas pessoas morreram afogadas no Lago de Furnas, na região conhecida como Cachoeirinha, em Capitólio, no último sábado.

De acordo com informações das autoridades locais, uma lancha com 14 pessoas a bordo apresentou problemas e pediu apoio de outra embarcação para retirar os passageiros.

Uma chalana com dez passageiros atendeu ao chamado e fez o transbordo dos passageiros, mas a embarcação não suportou o excesso de peso e virou. Os dois mortos ficaram presos embaixo da chalana e morreram afogados. As vítimas são Lauro Xavier Berbel Parra, de 62 anos, e Izamara Pereira Messias, de 22 anos.

