Mulher é flagrada por câmera levantando a saia para esconder jaqueta entre as pernas em loja do shopping

Uma mulher foi flagrada pelas câmeras de segurança de um shopping de Santos, no litoral de São Paulo, levantando a sai para esconder uma jaqueta de R$ 1,3 mil entre as pernas, neste domingo, de acordo com notícia do G1.

O furto ocorreu na loja Hilfiger, no Praiamar Shopping, por volta das 20h. Pelas imagens, é possível ver a mulher acompanhada de uma comparsa olhando os itens da loja. A comparsa pede para ver um sapato que está na vitrine e enquanto a atendente se ausenta para buscar o item, a ladra enrola a jaqueta, levanta a saia, que era um modelo comprido, até os pés, e enfia a jaqueta enrolada no meio das coxas.

Toda a ação das criminosas não durou mais do que cinco minutos. Assim que ela esconde a jaqueta entre as pernas, as duas saem andando da loja imediatamente.

Ninguém foi preso, mas as imagens foram encaminhadas para a polícia, que está tentando fazer o reconhecimento das ladras, com a ajuda das lojistas que fizeram o atendimento.

GALINHEIRO DO CRIME

A Polícia Militar do 2º pelotão de Força Tática descobriu em uma comunidade do Guarujá um barril recheado de drogas escondido dentro de um galinheiro na tarde deste domingo.

As drogas foram encontradas no bairro Morrinhos 4 quando agentes da polícia que faziam uma operação no local sentiram um forte cheiro de maconha vindo de dentro dos barracos.

Em busca da origem do odor, os policiais encontraram um barril azul que funcionava como depósito de drogas. Dentro havia maconha, cocaína, crack e sete cartuchos de espingarda calibre 32. Ninguém foi preso.