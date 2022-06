Planejar momento da morte traz amparo emocional e financeiro, dizem especialistas

A morte ainda é um tema que gera desconforto, apesar da certeza de que todos, sem exceção, terão de enfrentá-la cedo ou tarde. Planejar a hora do adeus pode trazer, além de amparo emocional, um conforto financeiro muito importante em um momento tão delicado. Afinal, partir também demanda uma série de custos.

Há duas opções possíveis: o sepultamento ou a cremação. Em se tratando da primeira, vale dizer que existem cemitérios públicos e privados. No caso dos públicos, o solo pertence ao município e, por isso, as famílias possuem somente o direito de enterrar seus entes queridos e de usá-lo de acordo com as leis daquela cidade. Já nos cemitérios particulares, a família que compra um jazigo é considerada efetivamente dona do mesmo.

Na cidade de São Paulo, há atualmente 22 cemitérios municipais, além do crematório da Vila Alpina, todos administrados pelo Serviço Funerário do Município de São Paulo.

O custo mínimo para um sepultamento na Capital é de, aproximadamente, R$ 800 e varia de acordo com a escolha do cemitério e itens selecionados pela família, como urna, flores, véu, velório, entre outros.

Para conferir a disponibilidade de um terreno municipal, é necessário comparecer à sede administrativa do SFMSP (Serviço Funerário do Município de São Paulo), localizado na Rua da Consolação, número 247, informa a Prefeitura.

A população de baixa renda pode ter direito à gratuidade no que se refere a sepultamento, cremação e exumação. Para isso, porém, o munícipe solicitante precisa ser membro da família do falecido, com renda mensal familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda mensal familiar de até três salários mínimos. A isenção de taxas se estende ainda a cadastrados no SISRUA (Sistema de Atendimento do Cidadão em Situação de Rua nos últimos 12 meses e caso o falecido seja beneficiário válido e regular do BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Serviço funerário

No Estado de São Paulo, a Ossel, empresa de assistência funerária, aponta que o custo médio de um funeral gira em torno de R$ 3.800 e R$ 7.200. Seus pacotes contam com toda a parte de documentação, assistência à família, urna padrão “semi-luxo”, higienização, transporte e cortejo, ornamentação, coroa de flores e tanatopraxia (conjunto de procedimentos para cuidar da aparência de um cadáver). As taxas de velório e sepultamento não estão inclusas nestes valores, já que dependem do local que será realizado - cemitério público ou particular.

Custo de funeral pode chegar a R$ 7.200 Pixabay (Divulgação)

Ainda segundo a Ossel, é possível traçar um comparativo quanto aos custos envolvidos em uma cremação e em um sepultamento. No caso de um crematório público, os valores podem variar de R$ 800 a R$ 2.300. Já em um particular, de R$ 2 mil a R$ 15 mil. Um sepultamento público fica na faixa de R$ 35 a R$ 2.100, lembrando que depois de três anos há ainda taxa de exumação (de R$ 500 a R$ 1.500). Um sepultamento em um cemitério particular pode variar de R$ 800 a R$ 3.500. Neste caso, também há a taxa de exumação, porém ela só é obrigatória quando é preciso desocupar uma gaveta para colocar outro corpo, ou seja, não existe um prazo definido. Os valores citados são uma média quando se trata do Estado de São Paulo.

“Vale muito a pena ter um plano funerário justamente para que o cliente não seja pego desprevenido. Aliás, a Ossel nasceu em 1987, em Sorocaba [interior de São Paulo], da indignação do fundador Arany Marchetti ao ver tantas famílias fazendo ‘vaquinha’ para conseguir ajudar os enlutados a velarem seus entes queridos. Após 35 anos, as pessoas têm compreendido melhor a intenção e praticidade do plano funerário”, afirma Luciana Patara, diretora de marketing da empresa.

Luciana explica que os planos, em sua grande maioria, são familiares, ou seja, voltados para até 10 pessoas. “O valor dividido por cada um fica bem abaixo do praticado pelo mercado à vista. Além disso, existe a praticidade do auxílio nesta hora frágil. Basta uma ligação que a equipe cuida de tudo, orienta e ampara a família, que geralmente nem sabe por onde começar e a quantidade de burocracias que enfrentará no processo. Em pesquisa realizada em maio de 2022, os principais depoimentos dos clientes destacaram o amparo emocional e financeiro.”

Além da hora do adeus

Engana-se quem pensa que serviços funerários atuam apenas na hora da morte. Hoje há uma gama de serviços disponíveis para serem utilizados também em vida pelos beneficiários.

A própria Ossel tem oferecido empréstimo de aparelhos de apoio à recuperação, como cadeira de rodas, cadeira de banho, muletas e andador, além de contar com rede conveniada com descontos em especialidades médicas, exames e plano de assistência com desconto para pets.

Cremação e baixo ‘custo emocional’

A cremação vem ganhando espaço na hora do adeus, como explica Adriane Lupetti Mendes Marques, investidora e administradora do Memorial Jardim da Vida, inaugurado no início do ano e localizado na região do Tamboré, próximo a Alphaville, em São Paulo.

“Além de ser mais viável economicamente, com planos a partir de R$ 6 mil, a cremação tem ‘um custo emocional’ menor, ainda mais quando a família é assessorada neste momento. Ficar horas no cartório, esperar a liberação do corpo e estar sozinho no reconhecimento ou na exumação são momentos traumáticos na vida de quem fica”, avalia.

Memorial Jardim da Vida, localizado na região do Tamboré, em São Paulo Divulgação

Formada em Arquitetura e Urbanismo, Adriana trocou de área após uma experiência pessoal de luto. “A ideia de construir o Jardim da Vida nasceu ao fazer pós-graduação em perícia ambiental. O resultado da pesquisa revelou que o crematório é o método de menor impacto ambiental, de menor desgaste emocional e mais econômico, além da dor e burocracia que enfrentei ao perder minha mãe”, conta.

Os serviços prestados pelo memorial vão desde a logística, documentação legal, apoio consultivo para organização da cerimônia de homenagem, cremação, arranjos florais, buffet, até câmeras de transmissão full time para familiares e amigos que estejam em outros países ou impossibilitados de comparecer.

Outro diferencial é a opção de “plantar” as cinzas em urnas biodegradáveis junto a uma árvore nativa da Mata Atlântica. Elas também podem ser levadas para casa em urnas personalizadas, ficarem guardadas no cinzário ou serem depositadas em urnas hidrossolúveis.

Independentemente da escolha que se faça, Adriana diz que o mais importante é se preparar. “Programar-se com antecedência e deixar tudo pago alivia a carga de quem nos ama e, antes de mais nada, é uma oportunidade. Ao contrário do nosso nascimento, podemos escolher cada detalhe, inclusive deixar uma carta de próprio punho a ser lida na cerimônia para que, de alguma forma, possamos expressar gratidão e palavras de amor, perdão e esperança a quem ficou”, aponta.