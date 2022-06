Parada do Orgulho LGBT+: Veja as interdições no trânsito de São Paulo

São Paulo conta com canal para denunciar violações de direitos da população LGBTQIA+ Pixabay (Divulgação)

Neste domingo (19) acontece a 26ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, e a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) vai monitorar o trânsito na região central da cidade das 6h às 21h.

Confira abaixo as interdições em decorrência do evento, que começa às 12h na Avenida Paulista:

Avenida Paulista:

A partir das 8h, entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua da Consolação, em ambos os sentidos. As transposições, pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio, Rua Teixeira da Silva e Rua Carlos Sampaio/Rua Maria Figueiredo, permanecerão liberadas enquanto houver segurança viária.

Rua da Consolação:

A partir das 12h, nos dois sentidos, entre a Alameda Santos e Rua Caio Prado.

Bloqueios operacionais a partir das 13h:

Av. Rebouças (b/c) x acesso ao Túnel Noite Ilustrada;

Av. Rebouças (b/c) x saída lateral junto ao Túnel Noite Ilustrada;

R. Major Natanael x Av. Dr. Arnaldo;

Av. Dr. Arnaldo x Vd. Okuhara Koei – desvio para Av. Rebouças (c/b);

Retorno da Av. Rebouças, altura do nº 353;

R. São Carlos do Pinhal x R. Itapeva;

R. Antônio Carlos x R. Frei Caneca;

R. Frei Caneca x R. Matias Aires;

R. Augusta x R. Peixoto Gomide;

R. Marques de Paranaguá x R. Frei Caneca;

R. Frei Caneca x R. Paim;

R. Paim x Av. Nove de Julho;

R. Augusta x R. Mq. de Paranaguá;

Av. Brigadeiro Luís Antônio x R. Cincinato Braga;

Av. Brigadeiro Luís Antônio x R Al. Santos.

Bloqueios operacionais a partir das 15h:

Av. Ipiranga após a Av. São João;

Av. Ipiranga após a Av. Rio Branco;

Rua Major Sertório após Rua Rego Freitas;

Largo do Arouche após Rua Rego Freitas;

Largo do Arouche após Rua Amaral Gurgel;

Largo do Arouche após Av. São João;

Av. São João após Av. Duque de Caxias;

Rua Aurora após Av. São João;

Rua Pedro Américo após Av. São João;

Av. São João após Largo Paiçandu;

Rua do Arouche após Largo do Arouche;

Rua Bento Freitas após Largo do Arouche;

Rua Martinho Prado após Rua Martins Fontes;

Rua Martinho Prado após Rua Avanhandava;

Rua Martinho Prado após Rua Santo Antônio;

Rua Álvaro de Carvalho após Rua João Adolfo;

Rua Araújo após Rua da Consolação;

Rua da Consolação centro – bairro após Av. São Luís.

A CET recomenda que os motoristas respeitem a sinalização; se necessitarem pedir informações, procedam de forma a não comprometer a fluidez do trânsito; ao avistarem a canalização de orientação na pista, reduzam a velocidade dos veículos para maior segurança; e procurem utilizar vias alternativas, evitando passar nas imediações do evento.

Tema da Parada do Orgulho LGBT+ deste ano

Depois de 2 anos acontecendo de forma virtual a 26º edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo volta à Avenida Paulista com tema “Vote com Orgulho - Por uma Política que Representa”, em referência às eleições de outubro.

O evento é realizado pela APOLGBT-SP (Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo e tem como objetivo reafirmar seu compromisso de luta contra o preconceito e promover a união e a força da comunidade LGBT+.

Neste ano desfilarão pela Paulista 18 trios elétricos. Entre os artistas confirmados estão Mariana Munhoz, Ana Dutra, Luana Hassen, Nick Cruz, Ariah, Brunelli, Quebrada Queer, Thaline Karajá, Kauan Russell, Tiago Abravanel, bloco Agrada Gregos, Gretchen, Paullete Pink, JoJo Todinho, Majur e as Pitayas, DJ Heey Cat, Mateus Carrilho, Aretuzza Love, Pocah, Luísa Sonza, Pepita, Lexa, DJ Cris Negrini, Ludmilla, Liniker, MC Rebecca, Minoqueens e Pabllo Vittar.