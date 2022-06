Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 70 milhões

O concurso 2.492 da Mega-Sena, realizado nesse sábado (18) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 10 - 30 - 31 - 33 - 42 - 52.

O próximo concurso (2.493), na quarta-feira (22), deve pagar um prêmio de R$ 70 milhões.

A quina teve 65 ganhadores e cada um vai receber R$ 71.634,15. Os 6.645 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.001,01.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Mais Milionária

A mais nova loteria da Caixa, a Mais Milionária, também não teve ganhadores no sorteio deste sábado, de acordo com a Caixa, e o prêmio acumulado para o próximo sorteio é de R$ 10 milhões.

Os números sorteados foram: 33, 23, 25, 47, 06, 34.

Os trevos sorteados foram 1 e 2.

Lotofácil sai para três apostadores

Três apostadores das cidades de Lauro de Freitas (BA), Belém (PA) e São Paulo dividiram o prêmio deste sábado da Lotofácil sorteada pela Caixa Econômica Federal.

Cada um deles ganhou R$ 1.450.951,44.

Na faixa anterior de acertos, 433 apostas fizeram quatorze números e também ganharam, cada um, R$ 1.390,98.

Os números sorteados para a Lotofácil neste sábado foram:

01, 02, 06, 07, 09

10, 12, 13, 17, 18

20, 21, 23, 24, 25

Quina de São João

No próximo sábado, a Caixa sorteia a Quina de São João, com um dos maiores prêmios deste ano. O apostador que acertar as cinco dezenas da sorte vai levar para casa R$ 200 milhões.

As apostas podem ser feitas até 19h de sábado nas casas lotéricas, pelo aplicativo da Caixa ou pelo canal Loterias Caixa. A aposta na Quina de São João custa apenas R$ 2.