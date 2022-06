Gigante da tecnologia oferece cursos online gratuitos; saiba como se inscrever

A Dell Technologies anunciou a abertura de 500 novas vagas para o Programa Gratuito de Qualificação Acessível Profissional, desenvolvido pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Dell em parceria com a Universidade Estadual do Ceará e o Instituto Desenvolvimento, Estratégia e Conhecimento. As vagas serão distribuídas entre os 23 cursos disponíveis e compatíveis com nível de ensino superior da área de Tecnologia da Informação.

O programa está disponível para todo Brasil, e as inscrições podem ser realizadas pelo site até segunda-feira (20). O candidato deverá realizar um teste relacionado aos pré-requisitos dos cursos deste edital.

A divulgação da lista preliminar dos candidatos classificados e classificáveis será divulgada logo no dia 21 e o envio de recurso será até dia 22, até as 23h59. No dia 24, será finalmente divulgada a lista definitiva dos candidatos.

Início dos cursos e acessibilidade

As aulas dos cursos estão marcadas para começar no dia 27 e serão totalmente online, com uso da metodologia e-learning. O acesso será feito por meio da plataforma DAL e pelo aplicativo “Aprendizado Acessível - Lead”, disponível tanto na versão Android como na IOS.

Durante toda a aplicação, os estudantes serão acompanhados por tutores exclusivos para PCDs (pessoas com deficiência), equipe pedagógica e suporte técnico da plataforma de ensino.

Vale ressaltar que a plataforma possui recursos acessíveis, como intérpretes e vídeos de Libras, alertas sonoros, comando de voz, teclado virtual, redimensionamento de fonte, alto contraste, audiodescrição de imagens, entre outros.

Saiba como tirar suas dúvidas

Os interessados em participar dos cursos podem tirar suas eventuais dúvidas acessando o edital da seleção no portal ou entrando em contato por meio do e-mail suporte@dellead.com.

Quem preferir pode ainda mandar uma mensagem pelo WhatsApp para o número (85) 99946-0145.

